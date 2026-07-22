Даже в крошечной ванной хватит места: эти 3 хитрости творят чудеса

Небольшая ванная комната вовсе не означает, что придется жертвовать комфортом или местом для хранения вещей. По словам дизайнеров, даже несколько квадратных метров можно организовать так, чтобы в помещении нашлось место для стиральной машины, вместительных шкафчиков и полноценной зоны умывания.

Специалисты из @ruchkina_interior в инстаграме назвали 3 простых правила, которые помогают максимально эффективно использовать пространство без дорогостоящей перепланировки.

Что поможет максимально эффективно использовать пространство?

Правило №1. Создайте дополнительную перегородку

На первый взгляд кажется, что еще одна перегородка только уменьшит площадь комнаты. На самом деле же она может сделать ванную гораздо более функциональной. Дизайнеры нередко устанавливают небольшую дополнительную стену, на которой размещают умывальник с тумбой.

Благодаря этому появляется место для систем хранения, а также возможность грамотнее разделить пространство. Кроме того, перегородка помогает скрыть коммуникации и сделать интерьер более аккуратным.

Правило №2. Группируйте предметы одинаковой глубины

Еще один прием – располагать рядом мебель и сантехнику одинаковых размеров. Например, если ванна и шкаф для стиральной и сушильной машин имеют одинаковую глубину, их стоит установить рядом. Точно так же можно объединить душевую кабину и тумбу под умывальник одинаковой длины. Такой подход позволяет:

избежать неудобных выступающих углов;

сделать проход шире;

использовать каждый сантиметр помещения;

создать более целостный и аккуратный вид ванной комнаты.



Важно располагать рядом мебель и сантехнику одинаковых размеров / Фото Pinterest

Правило №3. Продумайте расположение дверей

Место установки дверей также существенно влияет на функциональность ванной. Если дверь расположена в самом углу, одна из стен часто становится непригодной для установки мебели или полок. Именно поэтому еще на этапе планирования стоит продумать, как будет открываться дверь и не помешает ли она использованию пространства.

Впрочем, иногда таким решением приходится жертвовать ради более удачной планировки других комнат. Например, смещение дверей в ванной может позволить установить двуспальную кровать по центру спальни или сделать гардероб более вместительным.

Почему планировка важнее площади?

Дизайнеры подчеркивают, что комфорт небольшой ванной зависит не столько от ее размера, сколько от грамотной планировки. Правильно расположенная мебель, продуманные системы хранения и эффективное использование каждой стены помогают сделать даже компактное помещение значительно более функциональным и визуально просторным.