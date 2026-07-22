Фахівці ruchkina_interior в інстаграмі назвали 3 прості правила, які допомагають максимально ефективно використовувати простір без дорогого перепланування.

Що допоможе максимально ефективно використати простір?

Правило №1. Створіть додаткову стіну

На перший погляд здається, що ще одна перегородка лише зменшить площу кімнати. Насправді ж вона може зробити ванну набагато функціональнішою. Дизайнери нерідко встановлюють невелику додаткову стіну, на якій розміщують умивальник із тумбою.

Завдяки цьому з'являється місце для систем зберігання, а також можливість грамотніше розділити простір. Крім того, перегородка допомагає приховати комунікації та зробити інтер'єр більш охайним.

Правило №2. Групуйте предмети однакової глибини

Ще один прийом – розташовувати поруч меблі й сантехніку однакових розмірів. Наприклад, якщо ванна та шафа для пральної й сушильної машин мають однакову глибину, їх варто встановити поряд. Так само можна поєднати душову кабіну й тумбу під умивальник однакової довжини. Такий підхід дозволяє:

уникнути незручних виступаючих кутів;

зробити прохід ширшим;

використати кожен сантиметр приміщення;

створити більш цілісний і акуратний вигляд ванної кімнати.



Важливо розташовувати поруч меблі й сантехніку однакових розмірів / Фото Pinterest

Правило №3. Продумайте розташування дверей

Місце встановлення дверей також суттєво впливає на функціональність ванної. Якщо двері розташовані в самому кутку, одна зі стін часто стає непридатною для встановлення меблів або полиць. Саме тому ще на етапі планування варто продумати, як відкриватимуться двері та чи не заважатимуть вони використанню простору.

Втім, іноді таким рішенням доводиться жертвувати заради більш вдалого планування інших кімнат. Наприклад, зміщення дверей у ванній може дозволити встановити двоспальне ліжко по центру спальні або зробити гардероб більш містким.

Чому планування важливіше за площу?

Дизайнери наголошують, що комфорт маленької ванної залежить не стільки від її розміру, скільки від грамотного планування. Правильно розташовані меблі, продумані системи зберігання та ефективне використання кожної стіни допомагають зробити навіть компактне приміщення значно функціональнішим і візуально просторішим.