Это кардинально изменит вид всей комнаты: какой предмет в гостиной должен быть самым дорогим
- Ключевым элементом в гостиной, формирующим качество всего пространства, является освещение, которое должно быть самым дорогим и качественным.
- Правильно подобранное освещение влияет на глубину, атмосферу и вид интерьера, делая его визуально роскошным.
Даже в хорошо обустроенной гостиной иногда остается ощущение, что чего-то не хватает. Мебель может быть подобрана со вкусом, декор –стильный, а текстиль –гармоничный, но общее впечатление все равно выглядит "средне".
Дизайнеры объясняют: причина часто не в отсутствии вкуса, а в том, что бюджет распределили неправильно. Об этом сообщает The Spruce.
Какая вещь должна быть ключевой в интерьере?
В каждой комнате должен быть ключевой элемент, который формирует ощущение качества всего пространства. Специалисты отмечают: в гостиной обязательно должен быть один визуальный "якорь" – вещь, которая первой привлекает внимание и задает тон всему интерьеру.
Именно она должна быть самой дорогой, качественной и наиболее продуманной. Чаще всего таким элементом становится освещение – люстра, дизайнерский подвесной светильник, торшер или стильные бра.
Почему именно свет решает все?
Освещение влияет на пространство сильнее, чем мебель или аксессуары. Человеческий глаз прежде всего реагирует не на предметы, а на свет, который создает:
- глубину комнаты,
- ощущение объема,
- атмосферу,
- настроение,
- "дорогой" вид интерьера.
Даже роскошный диван или дизайнерский стол могут выглядеть тускло, если в комнате неправильное или слабое освещение. Резкие тени искажают формы, а недостаточный свет делает пространство плоским и невыразительным. Качественный светильник работает как архитектурный акцент – он объединяет все детали в целостную композицию.
Дешевое освещение видно сразу
Недорогие светильники часто имеют упрощенный дизайн, дешевые материалы и быстро портят общее впечатление. Они могут разрушить даже тщательно продуманный интерьер, создавая ощущение случайности и "экономии не там, где надо".
Зато правильно подобранный свет способен визуально "подтянуть" всю комнату – даже простая мебель будет выглядеть солиднее.
Правильно подобранный свет способен визуально "подтянуть" всю комнату / Фото Pinterest
На что обращать внимание при выборе?
Дизайнеры советуют инвестировать в светильники из долговечных материалов, которые выглядят дорого даже спустя годы:
- металл,
- стекло,
- керамика.
Как отмечает Homes and Gardens, не менее важна температура света.
- Теплые оттенки добавляют уюта.
- А холодные – создают сдержанную, деловую атмосферу.
Также специалисты рекомендуют использовать несколько источников освещения:
- общее,
- локальное,
- акцентное.
Это делает пространство более "живым" и глубоким.
Специалисты рекомендуют использовать несколько источников освещения / Фото Pinterest
Освещение меняют реже, чем мебель, и оно служит годами. При этом замена светильника может мгновенно обновить комнату без ремонта и больших затрат. Именно поэтому вложение в качественное освещение – одна из самых разумных инвестиций в гостиной. Оно способно превратить обычное пространство в стильный и визуально дорогой интерьер.
Какие вещи не стоит размещать на кухне?
- Дизайнеры не советуют размещать большие круглые столы и маленькие коврики под стульями на кухне. Они могут повлиять на комфорт и удобство.
- Однообразный обеденный гарнитур и неправильно подобранные цвета могут сделать интерьер безликим и непрактичным.