Дизайнери пояснюють: причина часто не у відсутності смаку, а в тому, що бюджет розподілили неправильно. Про це повідомляє The Spruce.
Яка річ має бути ключовою в інтер'єрі?
У кожній кімнаті має бути ключовий елемент, який формує відчуття якості всього простору. Фахівці наголошують: у вітальні обов'язково має бути один візуальний "якір" – річ, яка першою привертає увагу та задає тон усьому інтер'єру.
Саме вона повинна бути найдорожчою, найякіснішою та найбільш продуманою. Найчастіше таким елементом стає освітлення – люстра, дизайнерський підвісний світильник, торшер або стильні бра.
Чому саме світло вирішує все?
Освітлення впливає на простір сильніше, ніж меблі чи аксесуари. Людське око насамперед реагує не на предмети, а на світло, яке створює:
- глибину кімнати,
- відчуття об'єму,
- атмосферу,
- настрій,
- "дорогий" вигляд інтер'єру.
Навіть розкішний диван чи дизайнерський стіл можуть виглядати тьмяно, якщо в кімнаті неправильне або слабке освітлення. Різкі тіні спотворюють форми, а недостатнє світло робить простір плоским і невиразним. Якісний світильник працює як архітектурний акцент – він об'єднує всі деталі в цілісну композицію.
Дешеве освітлення видно одразу
Недорогі світильники часто мають спрощений дизайн, дешеві матеріали й швидко псують загальне враження. Вони можуть зруйнувати навіть ретельно продуманий інтер'єр, створюючи відчуття випадковості та "економії не там, де треба".
Натомість правильно підібране світло здатне візуально "підтягнути" всю кімнату – навіть прості меблі виглядатимуть солідніше.
Правильно підібране світло здатне візуально "підтягнути" всю кімнату / Фото Pinterest
На що звертати увагу при виборі?
Дизайнери радять інвестувати у світильники з довговічних матеріалів, які виглядають дорого навіть через роки:
метал,
скло,
кераміка.
Як зазначає Homes and Gardens, не менш важлива температура світла.
Теплі відтінки додають затишку.
А холодні – створюють стриману, ділову атмосферу.
Також фахівці рекомендують використовувати кілька джерел освітлення:
загальне,
локальне,
акцентне.
Це робить простір більш "живим" і глибоким.
Фахівці рекомендують використовувати кілька джерел освітлення / Фото Pinterest
Освітлення змінюють рідше, ніж меблі, і воно служить роками. При цьому заміна світильника може миттєво оновити кімнату без ремонту й великих витрат. Саме тому вкладення у якісне освітлення – одна з найрозумніших інвестицій у вітальні. Воно здатне перетворити звичайний простір на стильний і візуально дорогий інтер'єр.
Які речі не варто розміщувати на кухні?
Дизайнери не радять розміщувати великі круглі столи та замалі килимки під стільцями на кухні. Вони можуть вплинути на комфорт та зручність.
Одноманітний обідній гарнітур та неправильно підібрані кольори можуть зробити інтер'єр безособовим та непрактичним.