Важная деталь: для чего нужна маленькая дверца в стиральной машине

Если у вас есть стиральная машина с передней загрузкой, вы могли заметить, что она имеет две двери. Большая дверца понятна – она открывает доступ к барабану, чтобы добавить или вынуть белье.

Но какова же функция маленькой дверцы, расположенной в нижней части передней панели машины? Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, они также имеют свою пользу. В чем она заключается, рассказываем далее.

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Для чего существуют маленькие дверцы на стиралке

Эта дверца обеспечивает доступ к сливному насосу устройства. Насос может забиваться ворсом, волосами, монетами, пуговицами и другими мелкими предметами, которые попадают в стиральную машину вместе с бельем. Очистка этой части машины может помочь избежать серьезных проблем и даже дорогостоящего ремонта.

Маленькая дверца – не единственная неожиданная деталь этой техники. Стиральные машины могут также иметь скрытую функцию самоочистки барабана, которую можно активировать.

Признаки засоренного сливного насоса

Свидетельствовать о засорении сливного насоса, может то, что стиральная машина:

не сливает воду,

не отжимает белье должным образом,

начала вибрировать сильнее, чем обычно,

имеет неприятный запах,

заливает воду чрезмерно долго.

Доступ к этой части машины позволяет легко почистить насос и избежать проблем в работе устройства.

Как очистить сливной насос стиралки: смотрите видео

Как очистить сливной насос

Для очистки насоса в машине с передней загрузкой не нужны специальные инструменты. Вам понадобится лишь неглубокая емкость для сбора воды.

Так, откройте маленькую дверцу доступа к насосу. Вытяните сливной шланг (если он есть) и слейте воду в подготовленную емкость.

Далее открутите фильтр насоса и удалите мусор (ворсинки, волос, монеты и т.д.). Очистите фильтр и сливное отверстие от остатков грязи.

Закрутите фильтр на место и закройте дверцу.

Для стиральных машин с верхней загрузкой процесс немного сложнее, поскольку сливной насос обычно находится на задней панели. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту.

Как предотвратить засорение в будущем

Чтобы избежать засорения насоса, очищайте его регулярно (раз в несколько месяцев).

Также стирайте мелкие вещи в сетчатых мешках и не перегружайте машину.

Кроме того, избегайте чрезмерного использования моющих средств.

Регулярный уход за сливным насосом поможет вашей стиральной машине работать бесперебойно и продлит срок ее эксплуатации.