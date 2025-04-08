Нужен не только для костей: для чего растениям кальций и как восполнить его дефицит

Если у вас есть сад или даже несколько растений на подоконнике, стоит знать, что кальций – это не только элемент для здоровых костей, но и жизненно необходимый компонент для зеленых любимцев.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, он укрепляет клеточные стенки растений, поддерживает их рост, устойчивость к болезням и даже влияет на качество плодов. Как распознать его дефицит и эффективно и безопасно добавить его в почву, рассказываем далее.

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Зачем растениям кальций

Кальций – это строительный материал для клеточных стенок, регулятор роста и ответов растения на стресс, а также защита от вредителей и неблагоприятной погоды.

Как утверждают профессиональные садоводы, кальций укрепляет клеточные стенки, что делает растения более устойчивыми к вредителям и неблагоприятным условиям.

Признаки дефицита кальция

Без кальция растения становятся хрупкими и менее выносливыми.

В частности можно заметить задержки роста, скручивание или почернение листьев, ослабленные стебли, потемнение плодов, темные жилки на листьях.

Кальций является важным элементом для здорового развития растений / Фото Freepik

Как понять, сколько кальция в почве

Перед тем как что-то добавлять – проведите тестирование почвы:

Измерьте pH (оптимальный – около 6.5).

Проверьте уровень кальция и других питательных веществ.

Лучше всего для этого сдать образец земли в лабораторию, хотя есть и домашние тесты.

Натуральные источники кальция для растений

Если вы обнаружили дефицит кальция, пополнить его поможет яичная скорлупа. Измельчите и добавьте ее в компост или почву. Это простой и экологичный способ использовать кухонные отходы.

Также туда же можно добавить гипс или известняк. Они оба содержат кальций и улучшают структуру почвы.

Кроме того, можно использовать и синтетические удобрения. Нитрат кальция или хлорид кальция будут особенно эффективны в случаях острого дефицита.

К слову, яичную скорлупу можно использовать как биоразлагаемые горшки для проращивания семян. Это один из старых садовых лайфхаков, которые еще рано списывать со счетов.