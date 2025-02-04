Желанное место для фанатов: как сейчас выглядит культовый дом из "Дневников вампира"

Спустя 16 лет после выхода первой серии "Дневники вампира" не теряют своей актуальности и имеют немалый фэндом. И до сих пор тысячи фанатов по всему миру мечтают посетить культовые локации из сериала, одной из которых является поместье Локвудов.

До сегодня двери этого дома открыты для фанатов, а каждый желающий может легко забронировать себе комнату с помощью популярных сервисов. Как сейчас выглядит культовый особняк из сериала "Дневники вампира" – сообщает 24 Канал.

К теме Испанская классика во всей красе: чем особенный дом звезды "Дневники вампира"

Культовый дом из "Дневников вампира"

Увлекательная история о двух братьях-вампирах и Елене Гилберт покорила миллионы сердец еще с первой серии, которая вышла на экраны в 2009 году. Мистический драматический сериал радовал поклонников новыми эпизодами до 2017 года, но и сегодня "Дневники вампира" не теряют своей актуальности. Кроме того, сериал имеет немалый фэндом, который даже в 2025 году мечтает посетить культовые локации "Дневников вампира".

Большую часть сериала снимали в городе Ковингтон, штат Джорджия. Именно здесь можно увидеть культовые места и дома героев сериала. Одним из самых любимых мест фанатов является имение Локвудов. Именно здесь происходят события 1864 года, когда братьям Сальваторе было всего 17 лет. Здесь они познакомились с Кэтрин, которая очаровала юношей своей красотой.

Как выглядит особняк Локвудов из "Дневников вампира" сейчас: смотрите видео

На самом деле, особняк Локвудов – это современный отель под названием Twelve Oaks Bed & Breakfast. Его может посетить любой, ведь двери всегда открыты для посетителей. Более того, внутри можно увидеть наряды главных героев "Дневников вампира", а интерьер дополняют фотографии Кэтрин, Элены и братьев Сальваторе – Стевана и Деймона.

Что сейчас с домом, в котором жили братья Сальваторе Стефан и Деймон Сальваторе в Мистик-Фоллс жили в роскошном поместье. Впрочем, сейчас культового дома из "Дневников вампира" не существует. Так, в 2015 году дом, который покорял поклонников в сериале, снесли. Сейчас на том месте построили небольшой коттеджный городок. Что касается дома Елены Гилберт, то это частная резиденция. В 2012 году дом выставляли на продажу, и других сообщений о его судьбе нет. Фанаты могут лишь взглянуть, как сейчас выглядит дом, однако попасть внутрь невозможно.

Известно, что элегантный отель был построен в 1836 году и постоянно принимает поклонников сериала, для которых уже созданы дневные экскурсии по окрестностям. Комнаты оформлены в стиле каждого из братьев, а также есть одна общая. На стене до сих пор висят подписи основателей города Мистик-Фоллс.

Внутри культового дома "Дневников вампира": смотрите видео

К слову, расположен отель по адресу: 2176 Monticello St, SW Covington, Georgia.

Ранее в сети показали, как сейчас выглядит дом Беллы Свон из саги "Сумерки". Дом даже через 16 лет остается туристической жемчужиной, а все возможные посещения забронированы вплоть до ноября 2026 года.