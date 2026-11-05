Дрова или брикеты: что выбрать, чтобы не переплачивать за отопление зимой
Топливные брикеты компактны, как правило, сухие и удобны в использовании, поэтому могут казаться более выгодной альтернативой дровам. Однако лучшие характеристики еще не гарантируют меньших затрат на отопление.
Что стоит сравнить перед покупкой топлива и в каких случаях дрова могут обойтись дешевле – расскажет 24 Канал.
Почему брикеты могут быть удобнее?
Древесные брикеты изготавливают из спрессованного древесного сырья. Обычно они суше и плотнее обычных поленьев, имеют более однородные характеристики и обеспечивают равномерное горение. По данным британского института Forest Research, их высокая энергетическая плотность особенно полезна там, где мало места для хранения топлива.
В то же время разные брикеты могут иметь разные характеристики горения, поэтому обещание "горят в несколько раз дольше" само по себе не является основанием для покупки. В ходе одного из экспериментов брикеты горели лишь немного дольше, чем дрова. Продолжительность горения, впрочем, не равна количеству полезного тепла, которое получит дом.
Когда дешевые дрова перестают быть экономией?
Низкая цена может оказаться обманчивой, если древесина сырая. Часть энергии будет тратиться на испарение воды, а эффективность горения будет снижаться. Именно поэтому перед покупкой стоит уточнять, насколько хорошо высушено топливо.
Агентство по охране окружающей среды США рекомендует для эффективного сжигания использовать дрова с влажностью менее 20%. Поэтому сравнение сухих брикетов со свежесрубленными поленьями может дать совсем другой результат, чем с хорошо подготовленной древесиной.
К стоимости закупки также следует добавить:
- доставку,
- разгрузку,
- расколку.
Более экономичным будет топливо, которое обеспечит необходимое тепло с наименьшими общими затратами.
Чем дешевле обогревать жилье зимой / Фото Unsplash
Что выгоднее покупать – дрова или брикеты?
Владелец Koloda.ua Сергей Чайкин в комментарии УНИАН привел такие ориентировочные цены:
- 15–17 тысяч гривен за тонну брикетов,
- около 5 тысяч гривен за кубометр дров навалом.
Важно! Это оценка эксперта, опубликованная 3 ноября 2026 года, а не единый тариф для всех продавцов.
Для упрощенного сравнения он сопоставил тонну брикетов с двумя кубометрами дров насыпью. По приведенным ценам это примерно 15 тысяч против 10 тысяч гривен – в пользу древесины. Однако такое соотношение не стоит считать универсальным: количество получаемого тепла зависит от характеристик конкретного топлива.
Сравнивать только цену тонны и кубометра недостаточно. Важно знать влажность, породу древесины и способ измерения объема: дрова навалом и плотно сложенные поленья содержат разное количество древесины в одинаковом пространстве.
Сколько топлива нужно на зиму?
Единой нормы для дома площадью 100 квадратных метров нет. Утепление, окна, погода и желаемая температура в комнатах существенно влияют на потребность в отоплении. Приведенные экспертами примеры расхода во время сильных морозов нельзя автоматически переносить на весь сезон или другое жилье.
Значение имеет и оборудование: фактическая эффективность зависит от влажности топлива, установки и режима работы печи или котла. По приведенным экспертом ценам дрова могут оказаться более дешевым решением. Брикеты, в свою очередь, привлекают компактностью и более предсказуемыми характеристиками.
Перед покупкой стоит сравнить конкретные предложения с доставкой и проверить, какое топливо рекомендует производитель вашего отопительного оборудования.