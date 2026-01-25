Традиционные душ и ванна – это уже пережиток прошлого: мир захватывает новый тренд

Современный дизайн ванных комнат отходит от чисто практического подхода. Ванная уже не просто место для гигиены - это пространство для отдыха, релакса и заботы о себе. На смену классическим ваннам и душевым кабинам приходят душевые капсулы нового поколения.

Душевые капсулы уже популярны в премиальных интерьерах за рубежом и скоро станут доступными и в Украине, пишет "Радио Трек".

В чем особенность душевых капсул?

Пространство для релакса и уединения

Душевая капсула создана для полного погружения в покой. Она изолирована от внешнего мира за счет:

обтекаемых форм и матового или тонированного стекла;

приглушенного света;

минимума лишних деталей.

Все направлено на отдых и снятие стресса после насыщенного дня.

Капсула воздействует на все ощущения. Она включает в себя:

хромотерапию и адаптивное освещение;

аудиосистему с музыкой или звуками природы;

ароматерапию;

душ с эффектом тропического дождя;

контроль влажности и температуры.

Обычный душ превращается в полноценную домашнюю спа-процедуру. Современные душевые капсулы могут запоминать любимые режимы воды, света и звука, узнавать пользователя и экономить ресурсы, сочетая комфорт с энергоэффективностью.

Популярность капсул связана с изменением отношения к собственному пространству: дом становится средой для восстановления и отдыха. Капсулы сочетают удобство душа, эффект спа, технологии "умного дома" и персонализацию под каждого пользователя.

Душевая капсула превращает ванную из утилитарной зоны в место ментальной перезагрузки.

Душевая капсула вытесняет традиционные ванну и душ / Фото Pinterest

Как пишет Hunker, душевая капсула – это полностью закрытый душ с собственными стенами и полом. Ее легко установить: не нужно менять плитку или пол в ванной, а риск протекания минимален. Душевые капсулы часто компактные, экономят пространство и проще в уходе, потому что нет плиточных швов. Их можно купить или взять в аренду.

Какую плитку лучше не использовать в ванной?

Выбор плитки для ванной важен не только для дизайна, но и для безопасности и долговечности. Эксперты советуют избегать:

Глянцевой плитки с низким противоскольжением – очень скользкая, особенно во влажных помещениях, опасна для детей и пожилых.

Пористой или дешевой плитки – впитывает воду, трескается, появляется плесень и грибок.

Неправильно глазурованной плитки – неровная или потрескавшаяся глазурь пропускает влагу, приводит к пятнам и отслоению.

Тонкой крупноформатной плитки – без подложки и качественного клея деформируется, трескается или отслаивается под воздействием влаги и температуры.

Правильная плитка должна быть неглубоко пористой, с равномерной глазурью и достаточно противоскользящей.