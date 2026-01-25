Традиционные душ и ванна – это уже пережиток прошлого: мир захватывает новый тренд
- Душевые капсулы нового поколения становятся популярными, предлагая изолированное пространство для релакса.
- Капсулы легко устанавливаются, экономят пространство и просты в уходе.
- Они превращают ванную комнату в место ментальной перезагрузки.
Современный дизайн ванных комнат отходит от чисто практического подхода. Ванная уже не просто место для гигиены - это пространство для отдыха, релакса и заботы о себе. На смену классическим ваннам и душевым кабинам приходят душевые капсулы нового поколения.
Душевые капсулы уже популярны в премиальных интерьерах за рубежом и скоро станут доступными и в Украине, пишет "Радио Трек".
В чем особенность душевых капсул?
Пространство для релакса и уединения
Душевая капсула создана для полного погружения в покой. Она изолирована от внешнего мира за счет:
- обтекаемых форм и матового или тонированного стекла;
- приглушенного света;
- минимума лишних деталей.
Все направлено на отдых и снятие стресса после насыщенного дня.
Капсула воздействует на все ощущения. Она включает в себя:
- хромотерапию и адаптивное освещение;
- аудиосистему с музыкой или звуками природы;
- ароматерапию;
- душ с эффектом тропического дождя;
- контроль влажности и температуры.
Обычный душ превращается в полноценную домашнюю спа-процедуру. Современные душевые капсулы могут запоминать любимые режимы воды, света и звука, узнавать пользователя и экономить ресурсы, сочетая комфорт с энергоэффективностью.
Популярность капсул связана с изменением отношения к собственному пространству: дом становится средой для восстановления и отдыха. Капсулы сочетают удобство душа, эффект спа, технологии "умного дома" и персонализацию под каждого пользователя.
Душевая капсула превращает ванную из утилитарной зоны в место ментальной перезагрузки.
Душевая капсула вытесняет традиционные ванну и душ / Фото Pinterest
Как пишет Hunker, душевая капсула – это полностью закрытый душ с собственными стенами и полом. Ее легко установить: не нужно менять плитку или пол в ванной, а риск протекания минимален. Душевые капсулы часто компактные, экономят пространство и проще в уходе, потому что нет плиточных швов. Их можно купить или взять в аренду.
Какую плитку лучше не использовать в ванной?
Выбор плитки для ванной важен не только для дизайна, но и для безопасности и долговечности. Эксперты советуют избегать:
- Глянцевой плитки с низким противоскольжением – очень скользкая, особенно во влажных помещениях, опасна для детей и пожилых.
- Пористой или дешевой плитки – впитывает воду, трескается, появляется плесень и грибок.
- Неправильно глазурованной плитки – неровная или потрескавшаяся глазурь пропускает влагу, приводит к пятнам и отслоению.
- Тонкой крупноформатной плитки – без подложки и качественного клея деформируется, трескается или отслаивается под воздействием влаги и температуры.
Правильная плитка должна быть неглубоко пористой, с равномерной глазурью и достаточно противоскользящей.