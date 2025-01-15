Милый цветок, который стоит начать высаживать уже сейчас, чтобы иметь красивый сад весной

Зима может быть не только временем для отдыха, но и прекрасным периодом для подготовки к весеннему садоводству. В частности, душистый горошек, популярный однолетний цветок с прекрасным ароматом, является идеальным выбором для тех, кто хочет начать выращивание уже в конце зимы, чтобы иметь красивый сад весной.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, это растение добавляет саду ярких или пастельных цветов и способно украсить газоны, бордюры или дорожки. Однако успех в выращивании душистого горошка зависит от правильного времени посадки и соблюдения ключевых рекомендаций. Как выращивать и ухаживать за этим цветком, рассказываем далее.

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Как подготовить свой сад к весне, выращивая душистый горошек

Душистый горошек родственный съедобному зеленому горошку, но его цветы ядовиты в больших количествах. Он имеет различные сорта, которые подходят как для создания вертикальных композиций, так и для украшения бордюров или газонов. В общем растение быстро растет и продолжает долго цвести, если регулярно собирать засохшие цветы.

Посев горошка же следует проводить в конце зимы или ранней весной, до последних морозов. Сначала семена высевают в помещении за 6 – 7 недель до последних холодов, а затем пересаживают на улицу, когда почва становится пригодной для работы.

Чтобы прорастить горошек дома, замочите семена на ночь, чтобы ускорить прорастание, а затем посейте по 1 – 2 семени в горшок с почвой. Расположите его в светлом месте с умеренной температурой. Прорастание цветка займет до двух недель.

Как выглядит цветущий горошек: смотрите фото

Когда растения достигнут 10 – 15 сантиметров, можно будет переходить к высадке в грунт. Однако перед этим постепенно адаптируйте цветки к внешним условиям, переместив их в неотапливаемое помещение или затененное место.

Далее же высаживайте душистый горошек в солнечном месте с хорошо дренированной почвой, защищенной от ветра. Выкопайте грядку глубиной около 10 сантиметров, заполните ее компостом или навозом для обеспечения питательных веществ и высадите цветки. Поливайте их регулярно, поддерживая постоянную влажность почвы.

Таким образом вы получите красивый сад еще ранней весной с яркими и ароматными цветами, что придадут уюта.