Гардеробная или шкаф: что удобнее в квартире и что чаще выбирают в Европе

При планировании жилья многие мечтают об отдельной гардеробной. В воображении возникает просторная комната с полками, подсветкой и идеальным порядком – как на фото из дизайнерских журналов. Однако в реальной жизни все не так безупречно.

Архитекторы и дизайнеры интерьеров говорят, что в большинстве городских квартир хорошо продуманный шкаф часто оказывается практичнее маленькой гардеробной. Об этом пишет "Радио Трек".

Почему гардеробная не всегда удобна?

Главное преимущество гардеробной – все вещи хранятся в одном месте. Но обычно ее делают за счет площади спальни или коридора. В небольших квартирах это сразу заметно: комнаты становятся меньше, проходы сужаются, а пространство кажется перегруженным.

Как следствие – возникает парадокс – зона для хранения вещей занимает слишком много жилой площади.

Большинство гардеробных в квартирах не имеют окон, поэтому очень важно правильное освещение. Если света недостаточно или оно расположено неудачно, сложно рассмотреть цвет одежды, а само пространство кажется тесным.

Еще одна проблема – вентиляция. В закрытых комнатах вещи хуже проветриваются, иногда появляется неприятный запах. В шкафах с вентиляционными отверстиями или раздвижными дверями такие трудности случаются реже.

Чтобы гардеробная была удобной, вещи нужно систематически раскладывать по категориям и регулярно поддерживать порядок. Если этого не делать, помещение быстро превращается в склад коробок и пакетов "на потом". В шкафу пространство ограничено, поэтому он невольно заставляет избавляться от лишнего и поддерживать порядок.

Если гардеробная расположена не рядом со спальней, каждое утро приходится идти в другую комнату, включать свет, выбирать одежду и возвращаться обратно. Встроенный шкаф в спальне или коридоре значительно удобнее: все вещи перед глазами, и не нужно делать лишних движений.

В маленьких квартирах лучше выбрать шкаф чем гардеробную / Фото Pinterest

Какие решения сейчас популярны в Европе?

Во многих современных новостройках Европы все реже делают маленькие гардеробные. Зато дизайнеры отдают предпочтение:

большим встроенным шкафам от пола до потолка;

системам хранения вдоль стен;

модульным шкафам с раздвижными дверями.

Такие решения помогают сэкономить жилую площадь, сделать комнаты более светлыми и одновременно удобно организовать место для вещей.

Гардеробные же чаще планируют в больших квартирах или частных домах, где для них можно выделить отдельную просторную комнату.

Отдельная гардеробная имеет смысл, если квартира просторная, для нее можно выделить достаточно места, а также предусмотреть хорошее освещение и вентиляцию. В небольших квартирах обычно выгоднее установить вместительный шкаф с продуманной системой хранения.

Так что, дизайнеры советуют ориентироваться не на модные идеи, а на повседневный комфорт. Во многих случаях современный шкаф оказывается значительно более практичным решением, чем маленькая гардеробная.

Как поддерживать порядок в шкафу?

Есть простой способ поддерживать порядок в гардеробе – перебирать шкаф дважды в год, когда меняется погода: с теплой на холодную и наоборот. Об этом пишет Southern Living.

Если вы ни разу не надевали вещь в течение прошлого сезона, ее лучше отдать или пожертвовать. Например, если за все лето вы так и не надели определенную футболку или платье, скорее всего, следующим летом она тоже останется висеть в шкафу.

Перед тем как избавиться от вещи, стоит спросить себя: нравится ли она мне сейчас, не устарела ли, не испортилась ли ткань, хорошо ли она сидит. Если есть сомнения – просто примерьте ее. Если вещь не подходит или не нравится, лучше от нее избавиться.

Исключение – памятные или праздничные вещи, например вечерние платья или одежда, связанная с важными событиями. Такой подход помогает не загромождать шкаф и оставлять только те вещи, которые вы действительно носите.

