Эксперты по интерьеру turchyn_rembud назвали несколько решений, которых лучше избегать при планировании кухни.

Каких решений на кухне лучше избегать?

Накладная мойка

Такие мойки устанавливаются поверх столешницы, но само место стыка часто становится проблемным. В щелях скапливается грязь, влага и остатки пищи. Со временем там может появиться грибок или неприятный запах. Из-за этого приходится постоянно очищать швы или даже обновлять герметик.

Полочки со стаканами над варочной поверхностью

Открытые полки выглядят стильно, но над плитой они быстро покрываются жиром и копотью. Стаканы, чашки и другую посуду придется часто мыть, ведь они постоянно будут загрязняться во время приготовления пищи.

Угловые мойки

Когда-то такие мойки были популярными из-за экономии пространства, однако в повседневном пользовании они часто оказываются неудобными. Добраться до крана или дна мойки сложнее, а сам процесс мытья посуды может быть менее комфортным, особенно на маленьких кухнях.

Темные фасады кухни

Темные кухонные фасады выглядят эффектно, но нуждаются в постоянном уходе. На них хорошо видны отпечатки пальцев, пыль и даже капли воды. Из-за этого поверхности приходится часто протирать, чтобы кухня выглядела опрятно.

Как отмечает издание Homes and Gardens, в 2026 году кухни становятся не просто красивыми, а максимально функциональными. Фокус смещается от декоративных деталей к практичности и удобству в повседневной жизни. Дизайнеры советуют украинцам во время ремонта делать ставку на несколько ключевых аспектов, которые помогут кухне оставаться современной и комфортной даже через несколько лет. В частности:

практичность,

качественные материалы,

нейтральную цветовую палитру.

Именно такие решения позволяют создать кухню, которая будет выглядеть современно даже через несколько лет после ремонта.

