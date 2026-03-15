Эксперты по интерьеру turchyn_rembud назвали несколько решений, которых лучше избегать при планировании кухни.

Каких решений на кухне лучше избегать?

  • Накладная мойка

Такие мойки устанавливаются поверх столешницы, но само место стыка часто становится проблемным. В щелях скапливается грязь, влага и остатки пищи. Со временем там может появиться грибок или неприятный запах. Из-за этого приходится постоянно очищать швы или даже обновлять герметик.

  • Полочки со стаканами над варочной поверхностью

Открытые полки выглядят стильно, но над плитой они быстро покрываются жиром и копотью. Стаканы, чашки и другую посуду придется часто мыть, ведь они постоянно будут загрязняться во время приготовления пищи.

  • Угловые мойки

Когда-то такие мойки были популярными из-за экономии пространства, однако в повседневном пользовании они часто оказываются неудобными. Добраться до крана или дна мойки сложнее, а сам процесс мытья посуды может быть менее комфортным, особенно на маленьких кухнях.

  • Темные фасады кухни

Темные кухонные фасады выглядят эффектно, но нуждаются в постоянном уходе. На них хорошо видны отпечатки пальцев, пыль и даже капли воды. Из-за этого поверхности приходится часто протирать, чтобы кухня выглядела опрятно.

Худшие решения в ремонте кухни: смотрите видео

Как отмечает издание Homes and Gardens, в 2026 году кухни становятся не просто красивыми, а максимально функциональными. Фокус смещается от декоративных деталей к практичности и удобству в повседневной жизни. Дизайнеры советуют украинцам во время ремонта делать ставку на несколько ключевых аспектов, которые помогут кухне оставаться современной и комфортной даже через несколько лет. В частности:

  • практичность,
  • качественные материалы,
  • нейтральную цветовую палитру.

Именно такие решения позволяют создать кухню, которая будет выглядеть современно даже через несколько лет после ремонта.

Какие 5 устаревших решений выходят из моды в 2026 году?

  • В 2026 году дизайнеры отказываются от кухонных шкафов, которые не доходят до потолка, и ярких фасадов, в пользу нейтральных цветов и шкафов до потолка.
  • Популярными становятся встроенные мойки, подсветка рабочей зоны, и возвращение к ручкам на шкафах вместо систем открывания нажатием.