Експерти з інтер'єру turchyn_rembud назвали кілька рішень, яких краще уникати під час планування кухні.
Яких рішень на кухні краще уникати?
- Накладна мийка
Такі мийки встановлюються поверх стільниці, але саме місце стику часто стає проблемним. У щілинах накопичується бруд, волога та залишки їжі. З часом там може з'явитися грибок або неприємний запах. Через це доводиться постійно очищати шви або навіть оновлювати герметик.
- Полички зі склянками над варильною поверхнею
Відкриті полиці виглядають стильно, але над плитою вони швидко покриваються жиром і кіптявою. Склянки, чашки та інший посуд доведеться часто мити, адже вони постійно забруднюватимуться під час приготування їжі.
- Кутові мийки
Колись такі мийки були популярними через економію простору, однак у повсякденному користуванні вони часто виявляються незручними. Дістатися до крана або дна мийки складніше, а сам процес миття посуду може бути менш комфортним, особливо на маленьких кухнях.
- Темні фасади кухні
Темні кухонні фасади виглядають ефектно, але потребують постійного догляду. На них добре видно відбитки пальців, пил і навіть краплі води. Через це поверхні доводиться часто протирати, щоб кухня виглядала охайно.
Найгірші рішення у ремонті кухні: дивіться відео
Як зазначає видання Homes and Gardens, у 2026 році кухні стають не просто красивими, а максимально функціональними. Фокус зміщується від декоративних деталей до практичності та зручності у повсякденному житті. Дизайнери радять українцям під час ремонту робити ставку на кілька ключових аспектів, які допоможуть кухні залишатися сучасною та комфортною навіть через кілька років. Зокрема:
- практичність,
- якісні матеріали,
- нейтральну кольорову палітру.
Саме такі рішення дозволяють створити кухню, яка виглядатиме сучасно навіть через кілька років після ремонту.
Які 5 застарілих рішень виходять із моди у 2026 році?
- У 2026 році дизайнери відмовляються від кухонних шаф, які не доходять до стелі, і яскравих фасадів, на користь нейтральних кольорів і шаф до стелі.
- Популярними стають вбудовані мийки, підсвітка робочої зони, та повернення до ручок на шафах замість систем відкривання натисканням.