Експерти з інтер'єру turchyn_rembud назвали кілька рішень, яких краще уникати під час планування кухні.

Яких рішень на кухні краще уникати?

Накладна мийка

Такі мийки встановлюються поверх стільниці, але саме місце стику часто стає проблемним. У щілинах накопичується бруд, волога та залишки їжі. З часом там може з'явитися грибок або неприємний запах. Через це доводиться постійно очищати шви або навіть оновлювати герметик.

Полички зі склянками над варильною поверхнею

Відкриті полиці виглядають стильно, але над плитою вони швидко покриваються жиром і кіптявою. Склянки, чашки та інший посуд доведеться часто мити, адже вони постійно забруднюватимуться під час приготування їжі.

Кутові мийки

Колись такі мийки були популярними через економію простору, однак у повсякденному користуванні вони часто виявляються незручними. Дістатися до крана або дна мийки складніше, а сам процес миття посуду може бути менш комфортним, особливо на маленьких кухнях.

Темні фасади кухні

Темні кухонні фасади виглядають ефектно, але потребують постійного догляду. На них добре видно відбитки пальців, пил і навіть краплі води. Через це поверхні доводиться часто протирати, щоб кухня виглядала охайно.

Як зазначає видання Homes and Gardens, у 2026 році кухні стають не просто красивими, а максимально функціональними. Фокус зміщується від декоративних деталей до практичності та зручності у повсякденному житті. Дизайнери радять українцям під час ремонту робити ставку на кілька ключових аспектів, які допоможуть кухні залишатися сучасною та комфортною навіть через кілька років. Зокрема:

практичність,

якісні матеріали,

нейтральну кольорову палітру.

Саме такі рішення дозволяють створити кухню, яка виглядатиме сучасно навіть через кілька років після ремонту.

