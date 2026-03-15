Експерти з інтер'єру turchyn_rembud назвали кілька рішень, яких краще уникати під час планування кухні.

Яких рішень на кухні краще уникати?

  • Накладна мийка

Такі мийки встановлюються поверх стільниці, але саме місце стику часто стає проблемним. У щілинах накопичується бруд, волога та залишки їжі. З часом там може з'явитися грибок або неприємний запах. Через це доводиться постійно очищати шви або навіть оновлювати герметик.

  • Полички зі склянками над варильною поверхнею

Відкриті полиці виглядають стильно, але над плитою вони швидко покриваються жиром і кіптявою. Склянки, чашки та інший посуд доведеться часто мити, адже вони постійно забруднюватимуться під час приготування їжі.

  • Кутові мийки

Колись такі мийки були популярними через економію простору, однак у повсякденному користуванні вони часто виявляються незручними. Дістатися до крана або дна мийки складніше, а сам процес миття посуду може бути менш комфортним, особливо на маленьких кухнях.

  • Темні фасади кухні

Темні кухонні фасади виглядають ефектно, але потребують постійного догляду. На них добре видно відбитки пальців, пил і навіть краплі води. Через це поверхні доводиться часто протирати, щоб кухня виглядала охайно.

Найгірші рішення у ремонті кухні: дивіться відео

Як зазначає видання Homes and Gardens, у 2026 році кухні стають не просто красивими, а максимально функціональними. Фокус зміщується від декоративних деталей до практичності та зручності у повсякденному житті. Дизайнери радять українцям під час ремонту робити ставку на кілька ключових аспектів, які допоможуть кухні залишатися сучасною та комфортною навіть через кілька років. Зокрема:

  • практичність,
  • якісні матеріали,
  • нейтральну кольорову палітру.

Саме такі рішення дозволяють створити кухню, яка виглядатиме сучасно навіть через кілька років після ремонту.

Які 5 застарілих рішень виходять із моди у 2026 році?

  • У 2026 році дизайнери відмовляються від кухонних шаф, які не доходять до стелі, і яскравих фасадів, на користь нейтральних кольорів і шаф до стелі.
  • Популярними стають вбудовані мийки, підсвітка робочої зони, та повернення до ручок на шафах замість систем відкривання натисканням.