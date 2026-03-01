Архітектори та дизайнери інтер'єрів кажуть, що у більшості міських квартир добре продумана шафа часто виявляється практичнішою за маленьку гардеробну. Про це пише "Радіо Трек".

Чому гардеробна не завжди зручна?

Головна перевага гардеробної – усі речі зберігаються в одному місці. Але зазвичай її роблять за рахунок площі спальні або коридору. У невеликих квартирах це одразу помітно: кімнати стають меншими, проходи звужуються, а простір здається перевантаженим.

Як наслідок – виникає парадокс – зона для зберігання речей займає занадто багато житлової площі.

Більшість гардеробних у квартирах не мають вікон, тому дуже важливе правильне освітлення. Якщо світла недостатньо або воно розташоване невдало, складно роздивитися колір одягу, а сам простір здається тісним.

Ще одна проблема – вентиляція. У закритих кімнатах речі гірше провітрюються, іноді з'являється неприємний запах. У шафах із вентиляційними отворами або розсувними дверима такі труднощі трапляються рідше.

Щоб гардеробна була зручною, речі потрібно систематично розкладати по категоріях і регулярно підтримувати порядок. Якщо цього не робити, приміщення швидко перетворюється на склад коробок і пакетів "на потім". У шафі простір обмежений, тому вона мимоволі змушує позбуватися зайвого та підтримувати порядок.

Якщо гардеробна розташована не поруч зі спальнею, щоранку доводиться йти в іншу кімнату, вмикати світло, обирати одяг і повертатися назад. Вбудована шафа у спальні або коридорі значно зручніша: усі речі перед очима, і не потрібно робити зайвих рухів.

У маленьких квартирах краще обрати шафу ніж гардеробну

Які рішення зараз популярні в Європі?

У багатьох сучасних новобудовах Європи дедалі рідше роблять маленькі гардеробні. Натомість дизайнери віддають перевагу:

великим вбудованим шафам від підлоги до стелі;

системам зберігання вздовж стін;

модульним шафам із розсувними дверима.

Такі рішення допомагають зекономити житлову площу, зробити кімнати світлішими і водночас зручно організувати місце для речей.

Гардеробні ж частіше планують у великих квартирах або приватних будинках, де для них можна виділити окрему простору кімнату.

Окрема гардеробна має сенс, якщо квартира простора, для неї можна виділити достатньо місця, а також передбачити хороше освітлення та вентиляцію. У невеликих квартирах зазвичай вигідніше встановити містку шафу з продуманою системою зберігання.

Отже, дизайнери радять орієнтуватися не на модні ідеї, а на повсякденний комфорт. У багатьох випадках сучасна шафа виявляється значно практичнішим рішенням, ніж маленька гардеробна.

Як підтримувати порядок у шафі?

Є простий спосіб підтримувати порядок у гардеробі – перебирати шафу двічі на рік, коли змінюється погода: з теплої на холодну і навпаки. Про це пише Southern Living.

Якщо ви жодного разу не одягали річ протягом минулого сезону, її краще віддати або пожертвувати. Наприклад, якщо за все літо ви так і не вдягли певну футболку чи сукню, швидше за все, наступного літа вона теж залишиться висіти в шафі.

Перед тим як позбутися речі, варто запитати себе: чи подобається вона мені зараз, чи не застаріла, чи не зіпсувалася тканина, чи добре вона сидить. Якщо є сумніви – просто приміряйте її. Якщо річ не підходить або не подобається, краще від неї позбутися.

Виняток – пам'ятні або святкові речі, наприклад вечірні сукні чи одяг, пов'язаний із важливими подіями. Такий підхід допомагає не захаращувати шафу і залишати тільки ті речі, які ви справді носите.

