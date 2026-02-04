Газовый котел сгорит за секунду: новая угроза из-за отключения света

Нынешняя украинская зима с постоянными отключениями света может стать серьезным испытанием для домашней техники. Особенно в зоне риска оказались газовые котлы.

Резкие скачки напряжения могут мгновенно вывести газовые котлы из строя, оставив дом без отопления и владельца с дорогим счетом за ремонт. Об этом пишут "Экономические новости".

Почему газовые котлы могут поломаться во время отключений?

Нестабильное напряжение в сети – главный враг бытовой техники. Когда свет появляется после отключения, происходят резкие пики тока. Для котлов это критично: плата управления может просто сгореть за несколько секунд.

Специалисты предупреждают, что надеяться на "авось" нельзя, ведь ремонт или замена котла стоит значительно дороже профилактики.

Самый надежный способ уберечь котел – стабилизатор напряжения. Он сглаживает скачки тока и подает на технику ровный ток. Это устройство не просто желательно, а обязательное в современных условиях, ведь примерно треть поломок бытовой техники в Украине сейчас связана именно с проблемами в электросети.

Владельцам газовых котлов стоит позаботиться о стабилизаторе напряжения / Фото, сгенерированное ИИ

Также эксперты советуют не включать сразу все приборы после возвращения света. Первые 10 – 15 минут после включения самые опасные – напряжение еще может колебаться. После этого можно безопасно запускать котел и другие чувствительные устройства.

Цена стабилизатора зависит от мощности и скорости реагирования. Базовые модели стартуют от 1000 гривен. Более мощные варианты (0,6 – 2 кВт) стоят от 1800 до 5600 гривен.

При выборе важно учесть суммарное потребление техники и взять стабилизатор с запасом мощности. На этом экономить не стоит – ошибка может стоить тепла и комфорта всей семьи посреди зимы.

Как безопасно пользоваться газовым котлом?

Как пишет GSL, неисправные котлы могут пропускать природный газ, что сразу опасно. Если чувствуете запах газа или подозреваете утечку, немедленно:

выключите прибор;

откройте окна;

покиньте дом;

позвоните в аварийную службу газа по номеру 104.

Раз в год обслуживайте котел и другие газовые приборы у сертифицированного инженера. Это обеспечит безопасную работу и выявление потенциальных проблем.

При подозрении на неисправность выключайте котел до приезда специалиста. Если котел издает необычные звуки – не рискуйте, вызывайте инженера.

Установите детектор угарного газа на рекомендованном расстоянии от котла и других газовых приборов.

Сколько часов в сутки должен работать котел?