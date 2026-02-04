Різкі стрибки напруги можуть миттєво вивести газові котли із ладу, залишивши будинок без опалення та власника з дорогим рахунком за ремонт. Про це пишуть "Економічні новини".

Чому газові котли можуть поламатися під час відключень?

Нестабільна напруга в мережі – головний ворог побутової техніки. Коли світло з'являється після відключення, відбуваються різкі піки струму. Для котлів це критично: плата управління може просто згоріти за кілька секунд.

Фахівці попереджають, що сподіватися на "авось" не можна, адже ремонт або заміна котла коштує значно дорожче за профілактику.

Найнадійніший спосіб уберегти котел – стабілізатор напруги. Він згладжує стрибки струму та подає на техніку рівний струм. Це пристрій не просто бажаний, а обов'язковий у сучасних умовах, адже приблизно третина поломок побутової техніки в Україні зараз пов'язана саме з проблемами в електромережі.

Власникам газових котлів варто подбати про стабілізатор напруги / Фото, згенероване ШІ

Також експерти радять не вмикати одразу всі прилади після повернення світла. Перші 10 – 15 хвилин після включення найнебезпечніші – напруга ще може коливатися. Після цього можна безпечно запускати котел та інші чутливі пристрої.

Ціна стабілізатора залежить від потужності та швидкості реагування. Базові моделі стартують від 1000 гривень. Потужніші варіанти (0,6 – 2 кВт) коштують від 1800 до 5600 гривень.

При виборі важливо врахувати сумарне споживання техніки та взяти стабілізатор із запасом потужності. На цьому економити не варто – помилка може коштувати тепла і комфорту всієї родини посеред зими.

Як безпечно користуватися газовим котлом?

Як пише GSL, несправні котли можуть пропускати природний газ, що одразу небезпечно. Якщо відчуваєте запах газу або підозрюєте витік, негайно:

вимкніть прилад;

відкрийте вікна;

покиньте будинок;

зателефонуйте в аварійну службу газу за номером 104.

Раз на рік обслуговуйте котел та інші газові прилади у сертифікованого інженера. Це забезпечить безпечну роботу та виявлення потенційних проблем.

При підозрі на несправність вимикайте котел до приїзду спеціаліста. Якщо котел видає незвичні звуки – не ризикуйте, викликайте інженера.

Встановіть детектор чадного газу на рекомендованій відстані від котла та інших газових приладів.

Скільки годин на добу повинен працювати котел?