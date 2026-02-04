Резкие скачки напряжения могут мгновенно вывести газовые котлы из строя, оставив дом без отопления и владельца с дорогим счетом за ремонт. Об этом пишут "Экономические новости".
Почему газовые котлы могут поломаться во время отключений?
Нестабильное напряжение в сети – главный враг бытовой техники. Когда свет появляется после отключения, происходят резкие пики тока. Для котлов это критично: плата управления может просто сгореть за несколько секунд.
Специалисты предупреждают, что надеяться на "авось" нельзя, ведь ремонт или замена котла стоит значительно дороже профилактики.
Самый надежный способ уберечь котел – стабилизатор напряжения. Он сглаживает скачки тока и подает на технику ровный ток. Это устройство не просто желательно, а обязательное в современных условиях, ведь примерно треть поломок бытовой техники в Украине сейчас связана именно с проблемами в электросети.
Владельцам газовых котлов стоит позаботиться о стабилизаторе напряжения / Фото, сгенерированное ИИ
Также эксперты советуют не включать сразу все приборы после возвращения света. Первые 10 – 15 минут после включения самые опасные – напряжение еще может колебаться. После этого можно безопасно запускать котел и другие чувствительные устройства.
Цена стабилизатора зависит от мощности и скорости реагирования. Базовые модели стартуют от 1000 гривен. Более мощные варианты (0,6 – 2 кВт) стоят от 1800 до 5600 гривен.
При выборе важно учесть суммарное потребление техники и взять стабилизатор с запасом мощности. На этом экономить не стоит – ошибка может стоить тепла и комфорта всей семьи посреди зимы.
Как безопасно пользоваться газовым котлом?
Как пишет GSL, неисправные котлы могут пропускать природный газ, что сразу опасно. Если чувствуете запах газа или подозреваете утечку, немедленно:
- выключите прибор;
- откройте окна;
- покиньте дом;
- позвоните в аварийную службу газа по номеру 104.
Раз в год обслуживайте котел и другие газовые приборы у сертифицированного инженера. Это обеспечит безопасную работу и выявление потенциальных проблем.
При подозрении на неисправность выключайте котел до приезда специалиста. Если котел издает необычные звуки – не рискуйте, вызывайте инженера.
Установите детектор угарного газа на рекомендованном расстоянии от котла и других газовых приборов.
Сколько часов в сутки должен работать котел?
- Эксперты советуют поддерживать в доме стабильную температуру 20 – 21 грудус в течение 8 – 10 часов в день вместо постоянного регулирования термостата.
- Это экономит энергию, это снижает нагрузку на котел снижает нагрузку на котел, предотвращает конденсат и соответствует рекомендациям ВОЗ.
- Умные программируемые термостаты позволяют настроить график обогрева под режим перебоев электроснабжения, что помогает экономить на отоплении.