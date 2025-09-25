Лучше переставить: места, где не стоит хранить газонокосилку
- Газонокосилку не стоит хранить под открытым небом, рядом с химикатами, на стене или во влажном помещении, во избежание повреждений и коррозии.
- Идеальными местами для хранения являются садовый сарай, гараж, подвал или водонепроницаемый брезент на улице.
Газонокосилка – это не просто инструмент для ухода за двором, а серьезная инвестиция, которую важно сохранять в надлежащем состоянии.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, неправильное хранение может привести к ржавчине, поломкам или даже пожароопасным ситуациям. Чего стоит избегать и как организовать идеальное место для техники, рассказываем далее.
Где нельзя хранить газонокосилку?
Под открытым небом
Постоянное воздействие солнца, низких температур и влаги вредит любой технике. Пластиковые детали выгорают, а металлические – ржавеют. Если другого выхода нет, используйте водонепроницаемый чехол и ставьте косилку на возвышение.
Рядом с химикатами
Удобрения, чистящие средства и другие агрессивные вещества при разливе могут повредить корпус и детали машины. Лучше держать их как можно дальше.
На стене
Электрические модели иногда позволяют вертикальное хранение, но бензиновые газонокосилки слишком тяжелые и могут протекать. Утечка топлива рискованна как для здоровья, так и для безопасности.
Во влажном, холодном помещении
Даже в сарае или гараже нужно позаботиться о вентиляции. Влага быстро приводит к коррозии и порче деталей.
Как сохранить газонокосилку в хорошем состоянии?
Правильное место хранения – это залог того, что газонокосилка будет работать безотказно и служить годами. Как пишет The Spruce, для этой техники лучше выбирать следующие места:
- Садовый сарай – сухой, закрытое пространство с замком для безопасности.
- Гараж – удобно и безопасно, идеально подходит для круглогодичного хранения.
- Прихожая – для небольших или роботизированных моделей.
- Водонепроницаемый брезент – бюджетное решение для хранения на улице.
- Подвал – стабильная температура, защита от погодных условий.
- Стеллажи на заказ – адаптированные помещения под конкретную модель.
Как ухаживать за газонокосилкой?
Правильное хранение газонокосилки крайне важно, но не единственная задача необходима для того, чтобы техника оставалась в хорошем состоянии.
Чтобы устройство исправно работало и выполняло свое назначение, нужно также правильно затачивать его лезвия.
Для этого можно использовать металлический напильник или шлифовальную машину, соблюдая угол 45 градусов.