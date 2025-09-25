Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, неправильное хранение может привести к ржавчине, поломкам или даже пожароопасным ситуациям. Чего стоит избегать и как организовать идеальное место для техники, рассказываем далее.

Также интересно "Умная" газонокосилка: мужчина придумал необычный способ, как быстро покосить траву

Где нельзя хранить газонокосилку?

Под открытым небом

Постоянное воздействие солнца, низких температур и влаги вредит любой технике. Пластиковые детали выгорают, а металлические – ржавеют. Если другого выхода нет, используйте водонепроницаемый чехол и ставьте косилку на возвышение.

Рядом с химикатами

Удобрения, чистящие средства и другие агрессивные вещества при разливе могут повредить корпус и детали машины. Лучше держать их как можно дальше.

На стене

Электрические модели иногда позволяют вертикальное хранение, но бензиновые газонокосилки слишком тяжелые и могут протекать. Утечка топлива рискованна как для здоровья, так и для безопасности.

Во влажном, холодном помещении

Даже в сарае или гараже нужно позаботиться о вентиляции. Влага быстро приводит к коррозии и порче деталей.

Плохие условия хранения могут испортить технику / Фото Freepik

Как сохранить газонокосилку в хорошем состоянии?

Правильное место хранения – это залог того, что газонокосилка будет работать безотказно и служить годами. Как пишет The Spruce, для этой техники лучше выбирать следующие места:

Садовый сарай – сухой, закрытое пространство с замком для безопасности.

Гараж – удобно и безопасно, идеально подходит для круглогодичного хранения.

Прихожая – для небольших или роботизированных моделей.

Водонепроницаемый брезент – бюджетное решение для хранения на улице.

Подвал – стабильная температура, защита от погодных условий.

Стеллажи на заказ – адаптированные помещения под конкретную модель.

Как ухаживать за газонокосилкой?

Правильное хранение газонокосилки крайне важно, но не единственная задача необходима для того, чтобы техника оставалась в хорошем состоянии.

Чтобы устройство исправно работало и выполняло свое назначение, нужно также правильно затачивать его лезвия.

Для этого можно использовать металлический напильник или шлифовальную машину, соблюдая угол 45 градусов.