Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, неправильне зберігання може призвести до іржі, поломок або навіть пожежонебезпечних ситуацій. Чого варто уникати і як організувати ідеальне місце для техніки, розповідаємо далі.

Де не можна зберігати газонокосарку?

Просто неба

Постійний вплив сонця, низьких температур і вологи шкодить будь-якій техніці. Пластикові деталі вигорають, а металеві – іржавіють. Якщо іншого виходу немає, використовуйте водонепроникний чохол і ставте косарку на підвищення.

Поруч із хімікатами

Добрива, засоби для чищення та інші агресивні речовини при розливі можуть пошкодити корпус і деталі машини. Краще тримати їх якомога далі.

На стіні

Електричні моделі іноді дозволяють вертикальне зберігання, але бензинові газонокосарки занадто важкі й можуть протікати. Витік палива ризикований як для здоров’я, так і для безпеки.

У вологому, холодному приміщенні

Навіть у сараї чи гаражі потрібно подбати про вентиляцію. Волога швидко призводить до корозії та псування деталей.

Погані умови зберігання можуть зіпсувати техніку / Фото Freepik

Як зберегти газонокосарку у гарному стані?

Правильне місце зберігання – це запорука того, що газонокосарка працюватиме безвідмовно і служитиме роками. Як пише The Spruce, для цієї техніки краще обирати наступні місця:

Садовий сарай – сухий, закритий простір із замком для безпеки.

Гараж – зручно та безпечно, ідеально підходить для цілорічного зберігання.

Передпокій – для невеликих або роботизованих моделей.

Водонепроникний брезент – бюджетне рішення для зберігання на вулиці.

Підвал – стабільна температура, захист від погодних умов.

Стелажі на замовлення – адаптовані приміщення під конкретну модель.

Як доглядати за газонокосаркою?

Правильне зберігання газонокосарки вкрай важливе, але не єдине завдання необхідне для того, щоб техніка лишалась у гарному стані.

Аби пристрій справно працював та виконував своє призначення, потрібно також правильно заточувати його леза.

Для цього можна використовувати металевий напилок або шліфувальну машину, дотримуючись кута 45 градусів.