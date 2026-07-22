Не белый: этот цвет стен может сделать квартиру более прохладной даже в сильную жару

В летнюю жару многие ищут способы сделать свой дом более комфортным без постоянной работы кондиционера. Оказывается, значение может иметь не только вентиляция или затенение окон, но и цвет стен.

Французский дизайнер интерьеров Жан-Габриэль Косс утверждает, что правильно подобранная цветовая гамма способна визуально и психологически сделать помещение более прохладным. Как отмечает польское издание Kobieta.gazeta, определенные оттенки влияют на восприятие температуры, создавая ощущение свежести даже в жаркие дни.

Какой цвет стен создает ощущение прохлады?

В своей книге "Удивительная сила цветов" Жан-Габриэль Косс объясняет, что синий цвет традиционно ассоциируется с водой, небом и прохладой. Именно поэтому он обладает успокаивающим эффектом и может изменять субъективное восприятие температуры в помещении.

По мнению дизайнера, комната с синими стенами может казаться примерно на 2 градуса прохладнее, чем аналогичное помещение с белыми стенами. Речь идет именно о психологическом эффекте восприятия, а не о фактическом снижении температуры воздуха.

Какие оттенки синего выбрать?

Не каждый оттенок синего одинаково хорошо смотрится в интерьере. Дизайнеры советуют отказаться от слишком темных или насыщенных оттенков, ведь они могут сделать комнату мрачной и создать ощущение чрезмерной холодности. Лучше всего подойдут:

пастельный голубой;

светлые морские оттенки;

выбеленная бирюза;

мягкие серо-голубые цвета.

Такие цвета не только создают ощущение свежести, но и помогают визуально расширить пространство и сделать его светлее.



Голубой цвет стен создает ощущение прохлады / Фото Pexels

Что еще поможет сделать квартиру прохладнее?

Если ремонт пока не входит в планы, улучшить комфорт в жару можно и другими способами. Специалисты рекомендуют:

использовать белые или светлые шторы, которые лучше отражают солнечные лучи;

установить светлые жалюзи или ролеты для защиты от перегрева;

добавить большие комнатные растения, которые помогают создавать более комфортный микроклимат;

выбирать текстиль из натуральных тканей светлых оттенков – льна или хлопка.

Действительно ли цвет может снизить температуру?

Эксперты отмечают, что краска не охлаждает воздух физически. Однако многочисленные исследования в области психологии цвета показывают, что разные оттенки способны влиять на то, как человек воспринимает окружающее пространство. Именно поэтому холодные цвета часто ассоциируются со свежестью, тогда как теплые – с солнцем и жарой.

Если же сочетать светло-голубые стены со светлыми шторами, натуральными материалами и достаточным затенением окон, квартира может казаться гораздо более комфортной даже в самые жаркие летние дни.