Французький дизайнер інтер'єрів Жан-Габріель Косс стверджує, що правильно підібрана кольорова гама здатна візуально й психологічно зробити приміщення прохолоднішим. Як зазначає польське видання Kobieta.gazeta, певні відтінки впливають на сприйняття температури, створюючи відчуття свіжості навіть у спекотні дні.

Який колір стін створює відчуття прохолоди?

У своїй книзі "Дивовижна сила кольорів" Жан-Габріель Косс пояснює, що синій колір традиційно асоціюється з водою, небом і прохолодою. Саме тому він має заспокійливий ефект і може змінювати суб'єктивне сприйняття температури в приміщенні.

На думку дизайнера, кімната із синіми стінами може відчуватися приблизно на 2 градуси прохолоднішою, ніж аналогічний простір із білими стінами. Мовиться саме про психологічний ефект сприйняття, а не про фактичне зниження температури повітря.

Які відтінки синього обрати?

Не кожен синій однаково добре працює в інтер'єрі. Дизайнери радять відмовитися від надто темних або насичених відтінків, адже вони можуть зробити кімнату похмурою та створити відчуття надмірної холодності. Найкраще підійдуть:

пастельний блакитний;

світлі морські відтінки;

вибілена бірюза;

м'які сіро-блакитні кольори.

Такі кольори не лише створюють відчуття свіжості, а й допомагають візуально розширити простір і зробити його світлішим.



Блакитний колір стін створює відчуття прохолоди / Фото Pexels

Що ще допоможе зробити квартиру прохолоднішою?

Якщо ремонт поки не входить у плани, покращити комфорт у спеку можна й іншими способами. Фахівці рекомендують:

використовувати білі або світлі штори, які краще відбивають сонячне проміння;

встановити світлі жалюзі чи ролети для захисту від перегріву;

додати великі кімнатні рослини, які допомагають створювати комфортніший мікроклімат;

обирати текстиль із натуральних тканин світлих відтінків – льону чи бавовни.

Чи справді колір може знизити температуру?

Експерти наголошують, що фарба не охолоджує повітря фізично. Однак численні дослідження з психології кольору показують, що різні відтінки здатні впливати на те, як людина сприймає навколишній простір. Саме тому холодні кольори часто асоціюються зі свіжістю, тоді як теплі – із сонцем і спекою.

Якщо ж поєднати світло-блакитні стіни зі світлими шторами, натуральними матеріалами та достатнім затіненням вікон, квартира може здаватися значно комфортнішою навіть у найспекотніші літні дні.