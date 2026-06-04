Ричард Гир превратил огород в место для отдыха: это новый тренд 2026 года

В 2026 году огород становится не просто местом для выращивания овощей, а способом отвлечься от экранов, больше времени проводить с семьей и восстанавливать связь с природой. Именно такой тренд уже давно поддерживает Ричард Гир вместе с женой Алехандрой.

Еще во время пандемии супруги собственноручно обустроили небольшой овощной сад возле дома. Об этом пишет Homes and gardens.

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Какой садовый тренд можно заметить на огороде Ричарда Гира?

По словам Алехандры, они создавали его всей семьей – и именно это стало самой ценной частью процесса.

На грядках у Гиров растут салаты, кабачки, капуста кейл и разноцветная свекла, но главная идея такого сада – не только урожай.

Как выглядит огород в Гирив: смотрите фото

Сегодня все больше людей обустраивают огороды не ради экономии, а для спокойствия и психологического комфорта.

Эксперты говорят, что даже 30 минут работы в саду несколько раз в неделю помогают снизить стресс, улучшить сон и самочувствие.

Дизайнеры также замечают новую тенденцию: овощные грядки больше не прячут в дальнем углу двора.

В 2026 году они становятся полноценной частью красивого ландшафта.

Рядом с зеленью советуют обустраивать уютные уголки для отдыха, высаживать ароматные травы, декоративные злаки или даже устанавливать небольшие фонтаны, чтобы сад работал как пространство для восстановления и релакса.

Пример семьи Гиров показывает: современный огород – это уже не просто об овощах, а о медленной жизни, заботу о себе и время вместе с близкими.

Ранее мы писали о том, что другая звезда – Дженнифер Лопес очень ценит приватность, и это видно по ее саду. Вместо обычного забора территорию вокруг дома закрывают высокие деревья, густые кусты и зеленая живая изгородь, которые полностью прячут двор от посторонних глаз. Эксперты называют это "живым забором" – естественной зеленой оградой, которая не только хороша на вид, но и создает уютное пространство для отдыха.

Для такого эффекта советуют высаживать туи, лавр, тис или бук, которые быстро растут и формируют плотную зеленую стену. Такие насаждения также полезны для птиц и насекомых-опылителей, поэтому весной их советуют не обрезать во время сезона гнездования.