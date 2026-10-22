Зачем садоводы закапывают лотки из-под яиц осенью: хитрость для пышного цветения весной

Обычные картонные лотки из-под яиц могут стать неожиданными помощниками на клумбе. Опытные садоводы используют их осенью, чтобы упростить посадку тюльпанов и других луковичных цветов.

Как работает этот трюк и почему он может пригодиться – расскажет Blikk.

Зачем закапывать лотки из-под яиц на клумбе?

Как пишет венгерское издание Blikk, картонные лотки можно использовать как своеобразный шаблон для посадки луковичных цветов. Благодаря готовым углублениям луковицы легко разместить на одинаковом расстоянии друг от друга.

Это особенно удобно, если нужно высадить много тюльпанов и создать аккуратные ряды или группы цветов. Еще одно преимущество – картон постепенно разлагается во влажной почве. Однако для этого стоит использовать только обычные неокрашенные лотки без пластикового покрытия.

Как правильно посадить тюльпаны в лотках из-под яиц?

Способ довольно прост и не требует специальных инструментов.

Подготовьте клумбу

Выберите солнечное место с рыхлой почвой, где не застаивается вода, и выкопайте посадочную траншею.

Разместите лотки

Положите картонные контейнеры в подготовленное углубление. При необходимости разрежьте их на несколько частей.

Разложите луковицы

Положите по одной луковице в каждую ячейку острым кончиком вверх. Если ячейки слишком тесные, увеличьте расстояние между луковицами.

Засыпьте землей

Соблюдайте рекомендуемую для луковиц глубину посадки, после чего осторожно засыпьте их почвой.

Полейте клумбу

Если земля сухая, слегка увлажните ее, избегая застоя воды. Важно, чтобы картон не создавал плотного барьера для корней и влаги. Если материал слишком толстый, лучше использовать лоток только в качестве шаблона, а луковицы высаживать непосредственно в землю.



Зачем садоводы закапывают лотки из-под яиц осенью / Фото Unsplash

Что еще можно посадить таким способом?

Картонные лотки могут помочь при посадке не только тюльпанов, но и нарциссов, крокусов и декоративного лука. Однако расстояние между луковицами нужно подбирать в зависимости от вида растения и его размера. Такой способ не гарантирует более обильного цветения, но помогает равномерно распределить посадочный материал и упростить осенние работы.

Главное – не забывать, что для успешного весеннего цветения луковицам нужны правильная глубина посадки, хорошо дренированная почва и достаточно времени для укоренения до наступления морозов.