Як працює ця хитрість і чому вона може стати в пригоді – розкаже Blikk.

Навіщо закопувати лотки з-під яєць на клумбі?

Як пише угорське видання Blikk, картонні лотки можна використовувати як своєрідний шаблон для посадки цибулинних квітів. Завдяки готовим заглибленням цибулини легко розмістити на однаковій відстані одна від одної.

Це особливо зручно, якщо потрібно висадити багато тюльпанів і створити охайні ряди або групи квітів. Ще одна перевага – картон поступово розкладається у вологому ґрунті. Проте для цього варто використовувати лише звичайні нефарбовані лотки без пластикового покриття.

Як правильно посадити тюльпани в лотках з-під яєць?

Спосіб досить простий і не потребує спеціальних інструментів.

Підготуйте клумбу

Виберіть сонячне місце з пухким ґрунтом, де не застоюється вода, та викопайте посадкову траншею.

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Розмістіть лотки

Покладіть картонні контейнери в підготовлене заглиблення. За потреби розріжте їх на кілька частин.

Розкладіть цибулини

Покладіть по одній цибулині в кожну комірку гострим кінчиком догори. Якщо комірки надто тісні, збільште відстань між цибулинами.

Засипте землею

Дотримуйтеся рекомендованої для цибулин глибини посадки, після чого обережно засипте їх ґрунтом.

Полийте клумбу

Якщо земля суха, злегка зволожте її, уникаючи застою води. Важливо, щоб картон не утворював щільного бар'єра для коріння та вологи. Якщо матеріал надто товстий, краще використовувати лоток лише як шаблон, а цибулини висаджувати безпосередньо в землю.



Навіщо садівники закопують лотки з-під яєць восени / Фото Unsplash

Які ще квіти можна посадити таким способом?

Картонні лотки можуть допомогти під час посадки не лише тюльпанів, а й нарцисів, крокусів та декоративної цибулі. Однак відстань між цибулинами потрібно підбирати залежно від виду рослини та її розміру. Такий спосіб не гарантує ряснішого цвітіння, але допомагає рівномірно розподілити посадковий матеріал і спростити осінні роботи.

Головне – не забувати, що для успішного весняного цвітіння цибулинам потрібні правильна глибина посадки, добре дренований ґрунт і достатньо часу для вкорінення до морозів.