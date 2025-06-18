Почему гортензии слабеют: главные причины и советы по спасению растений

Гортензии любимицы садоводов, которые радуют пышными цветами с весны до осени. Но бывает, что вместо обильного цветения вы видите ослабленные стебли и тусклые цветы.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, гортензии могут терять форму по разным причинам. Как этому помочь и вернуть цветам былую красоту, рассказываем далее.

К теме Самые распространенные ошибки в уходе за гортензиями: как избежать потери цветения

Недостаток влаги

Гортензии очень чувствительны к пересыханию почвы. Когда их корни не получают достаточно влаги, стебли и листья становятся вялыми. Особенно это актуально в жару.

Чтобы избежать этого, проверяйте почву на глубине около 5 сантиметров, поливайте кусты обильно один – два раза в неделю утром и добавьте мульчу для сохранения влаги.

Чрезмерный полив

Переливать гортензии – не менее вредно, чем пересушивать. Излишняя влага приводит к удушью корней, что вызывает пожелтение листьев и ослабление растения.

Дайте почве полностью высохнуть перед следующим поливом и тестируйте влажность пальцем.

Гортензиям нужен умеренный полив и освещение / Фото Freepik

Плохой дренаж

Почва, что задерживает воду, например глина, может вызвать загнивание корней.

Усовершенствуйте дренаж, добавив в почву компост или песок. Также избегайте уплотненного грунта без структуры.

Чрезмерное солнце

Прямой солнечный свет, особенно днем, вызывает потерю влаги и тепловой стресс.

Высаживайте гортензии там, где есть утреннее солнце или достаточно тени. В то же время в жару используйте защитные экраны или другие методы защиты от солнца.

Недостаточное освещение

Даже тенелюбивые гортензии нуждаются в определенном количестве света. Его недостаток приводит к ослаблению стеблей, которые не выдерживают веса цветов.

Чтобы избежать этого, пересаживайте гортензии осенью или весной на место с утренним солнцем. Временно используйте зеркала или светоотражающие поверхности.

Избыток азота

Слишком много удобрений стимулирует быстрый, но слабый рост стеблей, которые не способны держать крупные цветы.

Если замечаете такую проблему, прекратите подкормку, поливайте растение, чтобы вымыть избыток азота, а в дальнейшем используйте сбалансированные удобрения.

Большой вес цветов

Гортензии с крупными соцветиями часто нуждаются в дополнительной опоре.

Подвязывайте слабые стебли, а при необходимости обрезайте тяжелые цветочные головки.

Кстати, некоторые растения никогда не следует выращивать рядом с гортензиями, чтобы они хорошо себя чувствовали.