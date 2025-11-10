Гостиная Дженифер Энистон: актриса соединила в комнате разные стили с помощью интересной детали

Гостиная Дженифер Энистон охватывает эклектические стили. Несмотря на это, комната выглядит гармонично. Достичь такого эффекта актрисе удалось благодаря одному элементу декора.

Искусство всегда ценили за способность придавать индивидуальность любому интерьеру. Трудно оспорить силу выразительного арт-объекта в центре комнаты. Ведь именно большое центральное полотно способно соединить даже контрастные стили. Гостиная Энистон в Беверли-Хиллз – яркое этому доказательство, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также 7 изысканных тенденций кухонных шкафов, которые будут господствовать в 2026 году

Как Энистон удалось гармонично совместить различные стили в одной комнате?

В гостиной актрисы размещено яркое абстрактное полотно культового художника Роберта Мазеруэлла. Картина стала композиционным центром комнаты, объединив множество форм, текстур и цветов. Это мастерское сочетание воплотил известный дизайнер интерьеров Стивен Шедли. Благодаря своему тонкому вкусу и многолетнему опыту он создал глубоко личное пространство, которое отражает характер его владелицы – Дженифер Энистон.

Гостиная Дженифер Энистон: смотрите фото

Ее гостиная полна предметов с собственной историей: от шелковых подушек до выдутого вручную стекла. Это настоящий урок сознательного дизайна.

Интерьер Дженнифер сочетает два стиля: середины ХХ века и современной роскоши. От сочетания текстур – открытой каменной стены и деревянных панелей – до различных материалов, таких как мягкий фиолетовый бархат, вышитый шелк и кожа с декоративными заклепками, – кажется, такой смелый микс невозможно согласовать. И конечный результат доказывает: каким бы разнообразным ни был интерьер, именно искусство способно объединить все в целостный образ.

Справка: Как пишет The Spruce, стиль середины XX века характеризуется деревянными изделиями из тика, дуба или красного дерева, геометрическими или округлыми формами, сочетанием материалов (металл, стекло, винил) и яркими акцентами. Между тем, современная роскошь – это тренд в интерьере, который отличается смелыми цветами, яркими акцентами, богатыми материалами и смешением стилей. В отличие от сдержанной "тихой роскоши, он воплощает уверенность и индивидуальность через драматический, насыщенный декор. Об этом пишет House Beautiful.

Нет единого правильного подхода к выбору искусства для гостиной – все зависит от эмоций, которые оно вызывает. Некоторые сначала оформляет интерьер, а потом подбирает картину, подходящую к общей схеме. Но настоящее мастерство заключается в том, чтобы строить дизайн вокруг центрального полотна – именно оно должно задавать настроение всему пространству.

Картина Максвелла в гостиной Дженнифер прекрасно контрастирует с темной цветовой палитрой, придавая комнате тепла и жизни.

Чем еще особенна гостиная Энистон?

Ранее дизайнеры обратили внимание на расположение мебели в гостиной актрисы. Звезда использовала прием "разговорного зонирования". Диван и кресла расположены так, чтобы было удобно общаться. Два дивана напротив друг друга с журнальным столиком создают атмосферу уюта и легкого диалога.