Искусство всегда ценили за способность придавать индивидуальность любому интерьеру. Трудно оспорить силу выразительного арт-объекта в центре комнаты. Ведь именно большое центральное полотно способно соединить даже контрастные стили. Гостиная Энистон в Беверли-Хиллз – яркое этому доказательство, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Как Энистон удалось гармонично совместить различные стили в одной комнате?

В гостиной актрисы размещено яркое абстрактное полотно культового художника Роберта Мазеруэлла. Картина стала композиционным центром комнаты, объединив множество форм, текстур и цветов. Это мастерское сочетание воплотил известный дизайнер интерьеров Стивен Шедли. Благодаря своему тонкому вкусу и многолетнему опыту он создал глубоко личное пространство, которое отражает характер его владелицы – Дженифер Энистон.

Гостиная Дженифер Энистон: смотрите фото

Ее гостиная полна предметов с собственной историей: от шелковых подушек до выдутого вручную стекла. Это настоящий урок сознательного дизайна.

Интерьер Дженнифер сочетает два стиля: середины ХХ века и современной роскоши. От сочетания текстур – открытой каменной стены и деревянных панелей – до различных материалов, таких как мягкий фиолетовый бархат, вышитый шелк и кожа с декоративными заклепками, – кажется, такой смелый микс невозможно согласовать. И конечный результат доказывает: каким бы разнообразным ни был интерьер, именно искусство способно объединить все в целостный образ.

Справка: Как пишет The Spruce, стиль середины XX века характеризуется деревянными изделиями из тика, дуба или красного дерева, геометрическими или округлыми формами, сочетанием материалов (металл, стекло, винил) и яркими акцентами. Между тем, современная роскошь – это тренд в интерьере, который отличается смелыми цветами, яркими акцентами, богатыми материалами и смешением стилей. В отличие от сдержанной "тихой роскоши, он воплощает уверенность и индивидуальность через драматический, насыщенный декор. Об этом пишет House Beautiful.

Нет единого правильного подхода к выбору искусства для гостиной – все зависит от эмоций, которые оно вызывает. Некоторые сначала оформляет интерьер, а потом подбирает картину, подходящую к общей схеме. Но настоящее мастерство заключается в том, чтобы строить дизайн вокруг центрального полотна – именно оно должно задавать настроение всему пространству.

Картина Максвелла в гостиной Дженнифер прекрасно контрастирует с темной цветовой палитрой, придавая комнате тепла и жизни.

Чем еще особенна гостиная Энистон?

Ранее дизайнеры обратили внимание на расположение мебели в гостиной актрисы. Звезда использовала прием "разговорного зонирования". Диван и кресла расположены так, чтобы было удобно общаться. Два дивана напротив друг друга с журнальным столиком создают атмосферу уюта и легкого диалога.