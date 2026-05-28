Не вручную: лучший способ почистить запыленные жалюзи всего за 10 минут

Найден лучший способ почистить запыленные жалюзи. Это намного быстрее, чем вытирать их вручную.

Вытирать пыль с каждой отдельной ламели – долго и нудно. Впрочем, есть популярный лайфхак, который значительно упрощает этот процесс. Для него нужен лишь один кухонный предмет – щипцы. Об этом пишет Real Simple.

Смотрите также Даже стильный ремонт будет выглядеть плохо: дизайнеры объяснили, каких дверей стоит избегать

Как быстро и эффективно очистить от пыли жалюзи?

Подготовка очень проста:

возьмите кухонные щипцы – небольшие подойдут лучше всего;

оберните их салфетками из микрофибры, влажными салфетками или даже старыми носками;

закрепите ткань резинками;

зажмите ламель жалюзи между щипцами;

проведите вдоль ламели, собирая пыль сразу с двух сторон.

Эксперт по уборке Бекки Рапинчук объяснила, что такой способ позволяет убирать вдвое быстрее, ведь очищаются сразу обе стороны ламели.

Стоит периодически стряхивать пыль в мусорник или менять салфетки, если жалюзи очень грязные. В результате очистка одного окна занимает не менее 10 минут.

Ламели жалюзи можно быстро очистить с помощью кухонных щипцов / Фото Laura Millar

Обратите внимание! Для лучшего эффекта можно слегка распылить универсальное чистящее средство на жалюзи или салфетки. Начинайте уборку сверху вниз, чтобы пыль не оседала на уже чистых ламелях.

Как очистить окна и не оставить разводов?

Чтобы помыть окна без разводов, не стоит сразу брать мокрую тряпку. Сначала нужно убрать сухую пыль микрофиброй, иначе она превратится в грязные разводы.

После сухой уборки можно мыть окна раствором из теплой воды и жидкого хозяйственного мыла.

Для блеска стекло советуют протереть смесью воды и уксуса. Также не забудьте помыть рамы, подоконник и москитную сетку, ведь там скапливается много пыли.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.