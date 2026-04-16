Кажется мелочью, но нет: почему холодильник постоянно гудит
- Постоянный гул холодильника может свидетельствовать о неправильной установке или технические неисправности, такие как загрязнение конденсаторных катушек или проблемы с компрессором.
- Эксперты определили бренды холодильников с наиболее частыми поломками, среди которых KitchenAid, Samsung, Haier, GE Appliances, LG Electronics, Smeg, которые имеют проблемы с льдогенераторами, охлаждением и долговечностью.
Холодильник – один из немногих бытовых приборов, который работает круглосуточно, поэтому различные звуки во время его работы – это норма. Впрочем, если гул становится слишком громким или продолжительным, это может свидетельствовать как о неправильной эксплуатации, так и о технических неисправностях.
Эксперты Mr. Appliance объяснили, в каких случаях волноваться не стоит, а когда лучше проверить технику.
Когда звуки холодильника являются нормальными?
По словам специалистов, некоторые звуки являются естественными:
- треск и щелчок возникают из-за температурного расширения материалов,
- бульканье – из-за движения хладагента,
- а шипение или капание связаны с процессом размораживания.
Такие шумы обычно кратковременные и не требуют вмешательства.
Как понять, что что-то не так?
Зато постоянный гул может быть сигналом проблемы. Часто причина кроется в простых вещах:
- неправильной установке холодильника,
- контакте со стенами или мебелью или неровной поверхности, что вызывает вибрации.
Также влияет температура внутри – слишком низкие настройки могут привести к образованию льда, который мешает работе вентилятора.
Среди распространенных технических причин – загрязнение конденсаторных катушек, из-за чего прибор работает интенсивнее и шумит сильнее. Специалисты советуют очищать их 1 – 2 раза в год.
Источником шума также могут быть льдогенератор, вентилятор испарителя или проблемы с подачей воды. В таких случаях звук сопровождается дополнительными признаками, например, ухудшением охлаждения.
Отдельное внимание стоит обратить на компрессор – ключевой элемент холодильника. В норме он работает тихо, поэтому громкое или непрерывное гудение может свидетельствовать о перегрузке или неисправности.
Если холодильник не только шумит, но и перестает нормально охлаждать, стоит сначала проверить простые причины – чистоту системы и состояние вентилятора – а при необходимости обратиться к мастеру. Таким образом, большинство шумов холодильника являются нормальными, однако постоянный и громкий звук игнорировать не стоит. Своевременная проверка поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы техники.
Интересно! Как пишет издание Homes&Gardens, согласно данным производителей техники и сервисных порталом, современный холодильник обычно служит примерно 10 – 15 лет, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от типа, бренда, качества и ухода за устройством.
Какие бренды холодильников ломаются чаще всего?
Эксперты Tasting Table проанализировали отзывы и определили шесть брендов холодильников, которые чаще всего ломаются. Среди них:
- KitchenAid,
- Samsung,
- Haier,
- GE Appliances,
- LG Electronics,
- Smeg.
Проблемы, на которые жалуются потребители, включают неисправные льдогенераторы, проблемы с охлаждением, хрупкие детали, перегрев и низкую долговечность.