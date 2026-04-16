Эксперты Mr. Appliance объяснили, в каких случаях волноваться не стоит, а когда лучше проверить технику.

Когда звуки холодильника являются нормальными?

По словам специалистов, некоторые звуки являются естественными:

треск и щелчок возникают из-за температурного расширения материалов,

бульканье – из-за движения хладагента,

а шипение или капание связаны с процессом размораживания.

Такие шумы обычно кратковременные и не требуют вмешательства.

Как понять, что что-то не так?

Зато постоянный гул может быть сигналом проблемы. Часто причина кроется в простых вещах:

неправильной установке холодильника,

контакте со стенами или мебелью или неровной поверхности, что вызывает вибрации.

Также влияет температура внутри – слишком низкие настройки могут привести к образованию льда, который мешает работе вентилятора.

Среди распространенных технических причин – загрязнение конденсаторных катушек, из-за чего прибор работает интенсивнее и шумит сильнее. Специалисты советуют очищать их 1 – 2 раза в год.

Источником шума также могут быть льдогенератор, вентилятор испарителя или проблемы с подачей воды. В таких случаях звук сопровождается дополнительными признаками, например, ухудшением охлаждения.

Отдельное внимание стоит обратить на компрессор – ключевой элемент холодильника. В норме он работает тихо, поэтому громкое или непрерывное гудение может свидетельствовать о перегрузке или неисправности.



Если холодильник не только шумит, но и перестает нормально охлаждать, стоит сначала проверить простые причины – чистоту системы и состояние вентилятора – а при необходимости обратиться к мастеру. Таким образом, большинство шумов холодильника являются нормальными, однако постоянный и громкий звук игнорировать не стоит. Своевременная проверка поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы техники.

Интересно! Как пишет издание Homes&Gardens, согласно данным производителей техники и сервисных порталом, современный холодильник обычно служит примерно 10 – 15 лет, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от типа, бренда, качества и ухода за устройством.

Какие бренды холодильников ломаются чаще всего?

Эксперты Tasting Table проанализировали отзывы и определили шесть брендов холодильников, которые чаще всего ломаются. Среди них:

KitchenAid,

Samsung,

Haier,

GE Appliances,

LG Electronics,

Smeg.

Проблемы, на которые жалуются потребители, включают неисправные льдогенераторы, проблемы с охлаждением, хрупкие детали, перегрев и низкую долговечность.