Проверьте немедленно: из-за этой мелочи дома холодно даже с отоплением
- Дома может быть холодно даже с отоплением из-за сквозняков сквозь окна.
- Большинство современных окон имеют зимний режим, который поможет сохранить тепло и уменьшить расходы на отопление.
Даже с отоплением в доме может быть холодно. Обычно причина этого проста и очень часто незаметна.
Старые или негерметичные двери и окна пропускают холодный воздух и выпускают тепло, из-за чего в комнатах становится холодно, а отопление работает сильнее и тратит больше энергии, передает 24 Канал со ссылкой на Kelemer Brothers.
Из-за чего дома холодно даже с отоплением?
Даже небольшие щели возле рам или дверей создают сквозняки. Со временем уплотнители изнашиваются, герметик трескается, а рамы деформируются – и проблема только ухудшается.
Как пишет Daily Record, многие современные пластиковые окна имеют настройку, которая делает их более плотными при закрытии.
Этот простой трюк помогает сохранить тепло зимой и уменьшить расходы на отопление. Весной окна можно легко вернуть в летний режим, чтобы обеспечить больше свежего воздуха.
Пользователь Instagram @helenmclean.curated показал, как перевести окна в "зимний режим".
На окне есть маленький выступ, который обозначает летний режим. С помощью шестигранного ключа его можно перевести в нейтральный (12 часов) или зимний режим (3 часа). В зимнем режиме створка закрывается плотнее, уменьшая теплопотери, а в летнем – немного отодвигается, чтобы впустить воздух.
Небольшая регулировка уплотнителя делает окно более плотным и помогает избавиться от сквозняков.
Как сократить расходы на отопление?
Из-за роста тарифов на энергию многие семьи ищут способы уменьшить расходы на отопление без потери комфорта. Эксперты советуют:
- Регулируйте термостат: снижайте температуру на 7 – 10 градусов во время отсутствия дома – можно сэкономить до 10 % в год. Лучше использовать программируемые или "умные" термостаты.
- Солнечное тепло: открывайте шторы днем для подогрева комнаты и закрывайте их на ночь, чтобы сохранить тепло.
- Вода: уменьшите температуру водонагревателя до 49 градусов для экономии электроэнергии.