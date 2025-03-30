Почему в сталинках постоянно холодно

Сталинки начали возводить в 1933 годах, но пик строительства пришелся именно на 50-е годы. В основном, это пятиэтажные многоквартирные дома, возведенные из кирпича. Сами дома гораздо качественнее более поздних "хрущевок", хотя и имеют свои недостатки.

Так, часто жители сталинок жалуются, что в квартирах очень холодно. В чем причина низких температур в таких домах – объясняет 24 Канал.

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Почему в сталинках холодно

Существует несколько объяснений, почему в сталинках холодно. Во-первых, обычно в таких квартирах довольно высокие потолки – до 4 метров. Поскольку теплый воздух всегда поднимается вверх, то ближе к полу – остается только холодный воздух.

Во-вторых, стены в сталинках строили очень толстыми – до 50 сантиметров. Поэтому они медленно нагревались и долго удерживали холод. Конечно, это может быть преимуществом летом, когда в квартире и без кондиционера прохладно, однако в холодное время года – это явный минус.

В-третьих, плохая изоляция окон также может уменьшить температуру в доме. Более того, замена окон не всегда решает проблему, ведь подоконники и откосы могут пропускать холодный воздух. Поэтому, важно, чтобы дом был утеплен.

Конечно, причина низкой температуры может быть и в том, что в централизованном отоплении низкая температура. Кроме того, если батареи старые, то из-за износа, отложения в трубах и радиаторах температура может быть значительно меньше.

Также стоит учитывать, на каком этаже расположена квартира. Если это первый этаж или крыша, то холод может просачиваться от подвала или плохо изолированной крыши. Кроме того, угловые квартиры в сталинках также холодные. Если нет внешнего утепления, то даже лучшие батареи не смогут достаточно обогреть квартиру.

Как сделать сталинку теплее

Решить проблему с холодом в сталинке можно своими руками. Так, следует проверить герметичность окон и дверей, чтобы не было сквозняков. Также можно заменить батареи и утеплить стены.

Кроме того, ковер на полу не только придаст уюта, но и сделает комнату теплее.

Ранее 24 Канал объяснил, почему в хрущевках плохая шумоизоляция. Поскольку советская власть строила их максимально быстро, то использовала минимум ресурсов. Отсюда и возникли множество проблем.