Птицы любят воду. Особенно летом они охотно пьют, купаются, охлаждаются и возвращаются к проверенным источникам снова и снова.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если хотите привлечь пернатых в свой двор, но не имеете специальной птичьей ванночки, ее легко сделать собственноручно. Все, что нужно, – это старая крышка от кастрюли. Как воплотить такой проект, рассказываем далее.

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Как сделать ванночку для птиц?

Для самодельной ванночки используйте стеклянную крышку от кастрюли – металлическая может перегреваться на солнце. Также подготовьте 4 длинные отрезки цепи, 1 более короткий отрезок, карабин или кольцо для соединения, плоскогубцы.

Сформируйте из короткой цепи кольцо, закрепив вокруг ручки крышки. К этому кольцу равномерно прикрепите четыре длинные цепи и соедините их сверху карабином. Подвесьте крышку ручкой вниз – она будет держаться горизонтально.

Птичья ванна из крышки кастрюли: смотрите видео

Как и где разместить ванночку?

Подвешивайте конструкцию на ветке дерева или навесе патио.

Важно проверить, висит ли ванночка ровно, чтобы вода не выливалась, и разместить ее на удобной высоте для очистки и доливания воды.

Кроме того, стоит избегать близости к ветвям или стен, по которым могут добраться коты или белки.

Если птицам сложно удержаться на скользкой поверхности, добавьте в ванночку плоский камень, немного выступающий над водой – это станет безопасным местом для отдыха.

К слову, чтобы создать комфорт и красота в жару, важно внимательно продумать, где разместить птичью ванночку во дворе.