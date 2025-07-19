Бюджетно и изысканно: как сделать декор стены всего за 300 гривен

Некоторые ремонтные работы могут оказаться очень легкими и бюджетными. Так, всего за 300 гривен можно стильно задекорировать стену, и никто даже не догадается, что это ненастоящий кирпич.

Интересной идеей в сети поделилась одна из пользовательниц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео пользовательницы @chervinska4.

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Как создать эффект кирпича на стене?

Пользовательница сети рассказала, что решила задекорировать стену собственными руками. Для этого она решила вместе с мужем сделать собственными руками имитацию кирпича, что сэкономило немало денег.

Чтобы создать эффект кирпича, нужно сначала сделать заготовку – макет кирпича. Для этого нужно вырезать из картона прямоугольник необходимого размера, обклеить его скотчем, чтобы он держал форму, и малярной лентой до 1,3 сантиметра шириной. Затем следует сделать разметку на стене. Для этого необходимо обозначить с помощью обычного карандаша, где будет "кирпичик", а где – пространство между ними.

Когда разметка готова, то малярной лентой следует проклеить горизонтальные линии. Делать это надо осторожно, чтобы ничего не съехало. Затем следует сделать вертикальные полоски, чтобы получилась имитация кирпича.

Для смеси понадобится:

2 части плиточного клея, при необходимости можно взять термостойкий,

1 часть гипсовой шпаклевки,

вода.

Смесь должна напоминать консистенцию жидкой сметаны. Кроме того, важно помнить, что гипсовая шпаклевка высыхает очень быстро, поэтому лучше замещать смесь частями.

Наносить на стену ее следует легкими движениями. Толщину слоя можно выбирать от собственных предпочтений.

Как сделать декоративную стену: смотрите видео

Когда вся стена покрыта раствором, то ее следует оставить на 20 минут. После этого нужно снять всю разметку, которую создавали с помощью малярной ленты. Все неровности можно зашлифовать шпателем уже после полного высыхания.

Декоративная стена своими руками: смотрите видео

Ранее в сети поделились бюджетным вариантом, как сделать ландшафтный дизайн в собственном дворе. Одна из пользовательниц опубликовала подробную пошаговую инструкцию.