Искусственный газон – тренд сезона: почему его выбирают все чаще

Все больше владельцев домов выбирают искусственный газон вместо классической травы. Он имеет прекрасный вид в течение всего года, не требует сложного ухода и постоянного скашивания.

Хотя раньше искусственный газон использовали исключительно для спортивных или коммерческих объектов, но сейчас они популярны и среди обычных владельцев домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Какие преимущества искусственного газона

Искусственный газон – это искусственное покрытие, которое состоит из синтетического полиэтилена, полипропилена или нейлона. Такое покрытие имеет вид настоящей травы, но гораздо прочнее и удобнее в эксплуатации.

По словам экспертов, современные искусственные газоны не выглядят как пластиковые, как это было несколько лет назад. Сейчас их текстура такая же мягкая, как и настоящая трава. Такой эффект создается благодаря нескольким слоям. Так, самым низким является "слой соломы" – это многоканальные текстурированные волокна, которые напоминают корни, маленькие ветви и саму траву.

Что касается преимуществ, то искусственный газон гораздо проще в уходе, чем настоящая трава. Во-первых, его не нужно поливать, и это огромный плюс для экологии, ведь тратится значительно меньше ресурсов.



Преимущества искусственного газона / Фото Freepik

Во-вторых, искусственный газон – легкий в уходе. Он не накапливает бактерии, легкий в очистке и долговечный. Так, искусственный газон достаточно хотя бы раз в неделю мыть, чтобы избавиться от пыли и грязи.

Кроме того, искусственный газон безопасен для среды. Его больше не изготавливают из переработанных шин или другой резины, которая негативно влияет на почву.

Искусственный газон также является долговечным. По оценкам экспертов, современная искусственная трава может прослужить от 15 до 25 лет, если соблюдать правила эксплуатации и ухода.

Все эти преимущества делают искусственный газон трендовым. Из-за его практичности и долговечности все больше владельцев домов устанавливают его в своем дворе.

Ранее эксперты назвали простые способы, как улучшить свой газон, не потратив ни копейки.