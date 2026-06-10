Не для мульчи и не для дорожки: экологический материал, который сделает сад стильным в 2026 году

В 2026 году одним из главных трендов в ландшафтном дизайне становятся измельченные ракушки. Дизайнеры все чаще используют их для оформления садов и дворов, ведь они не только имеют эффектный вид, но и считаются экологичным материалом.

Хотя измельченные ракушки подходят для мульчирования или оформления краев дорожек, лучше всего они выглядят на патио, между плиткой и вдоль садовых тропинок. Об этом пишет House Digest.

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Как правильно использовать ракушки в саду?

Такой декор добавляет пространству атмосферы прибрежного курорта и делает двор более стильным и ухоженным.

Именно "курортный" стиль стал одним из самых заметных трендов для садов в 2026 году. Измельченные ракушки даже представили на выставке RHS Chelsea Flower Show как экологический материал для садовых дорожек.

Справка: RHS Chelsea Flower Show – одна из самых известных в мире выставок садового дизайна и ландшафтного искусства. Ее ежегодно проводит Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) в Лондоне.

Некоторые садоводы добавляют ракушки в клумбы как мульчу для борьбы с сорняками. Но свежие ракушки могут иметь неприятный запах, особенно после дождя.

Поэтому специалисты советуют или покупать уже очищенные декоративные ракушки, или самостоятельно очищать их уксусом перед использованием.

Как добавить ракушки в сад: смотрите видео

Впрочем, главный тренд 2026 года – использовать ракушки именно для оформления патио и дорожек. Они не только создают "морское" настроение, но и помогают сдерживать рост сорняков между плиткой и делают покрытие более прочным и долговечным.

Ранее мы писали, что в 2026 году в моду снова возвращаются садовые гномы – один из старейших декоративных трендов для сада. Впервые такие фигурки появились еще в XIX веке в Германии. Новую популярность гномы получили после RHS Chelsea Flower Show – одной из самых известных садовых выставок в мире. Ранее там более 100 лет фактически не позволяли использовать гномов, потому что их считали слишком простым и "несерьезным" декором. Но в 2026 году тренды изменились: сады стали более непринужденными, игривыми и сказочными. Теперь гномов воспринимают как стильный и шутливый акцент.