Хоча подрібнені мушлі підходять для мульчування чи оформлення країв доріжок, найкращий вигляд вони мають на патіо, між плиткою та вздовж садових стежок. Про це пише House Digest.

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Як правильно використовувати мушлі в саду?

Такий декор додає простору атмосфери прибережного курорту та робить подвір'я більш стильним і доглянутим.

Саме "курортний" стиль став одним із найпомітніших трендів для садів у 2026 році. Подрібнені мушлі навіть представили на виставці RHS Chelsea Flower Show як екологічний матеріал для садових доріжок.

Довідка: RHS Chelsea Flower Show – одна з найвідоміших у світі виставок садового дизайну та ландшафтного мистецтва. Її щороку проводить Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS) у Лондоні.

Деякі садівники додають мушлі у клумби як мульчу для боротьби з бур'янами. Але свіжі мушлі можуть мати неприємний запах, особливо після дощу.

Тому фахівці радять або купувати вже очищені декоративні мушлі, або самостійно очищати їх оцтом перед використанням.

Як додати мушлі у сад: дивіться відео

Втім, головний тренд 2026 року – використовувати мушлі саме для оформлення патіо та доріжок. Вони не лише створюють "морський" настрій, а й допомагають стримувати ріст бур'янів між плиткою та роблять покриття більш міцним і довговічним.

Раніше ми писали, що у 2026 році в моду знову повертаються садові гноми – один із найстаріших декоративних трендів для саду. Вперше такі фігурки з'явилися ще у XIX столітті в Німеччині. Нову популярність гноми отримали після RHS Chelsea Flower Show – однієї з найвідоміших садових виставок у світі. Раніше там понад 100 років фактично не дозволяли використовувати гномів, бо їх вважали занадто простим і "несерйозним" декором. Але у 2026 році тренди змінилися: сади стали більш невимушеними, грайливими та казковими. Тепер гномів сприймають як стильний і жартівливий акцент.