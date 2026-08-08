Обрежьте этот куст прямо сейчас – и он станет настоящим украшением сада

Японская ива уже много лет пользуется популярностью среди садоводов. Она привлекает необычным цветом листьев и изящным видом.

Хотя выращивать японскую иву несложно, именно правильный уход в значительной степени определяет ее декоративность. Стоит знать, когда обрезать куст, где его посадить и как обеспечить здоровый рост, пишет Gazeta.pl.

Где выращивать японскую иву?

Хотя выращивать японскую иву несложно, именно правильный уход в значительной степени определяет ее декоративность. Стоит знать, когда обрезать куст, где его посадить и как обеспечить здоровый рост.

Самый распространенный сорт, который выращивают, – Hakuro Nishiki. В природе он образует раскидистый куст, но в садах чаще всего можно увидеть штамбовые растения, похожие на небольшие деревца.

Главное украшение этого сорта – молодая листва, которая весной имеет бело-розовую окраску, а со временем зеленеет.

Лучше всего японская ива растет на солнечном месте в плодородной, богатой гумусом почве, которая хорошо удерживает влагу, но без застоя воды.

Если света недостаточно, листья теряют яркие цвета, а рост растения замедляется.

В засушливые периоды ее нужно регулярно поливать, ведь она плохо переносит пересыхание почвы.

Лучше всего высаживать иву весной или осенью / Фото из открытых источников

Когда обрезать японскую иву?

Самую сильную обрезку проводят в конце зимы или очень рано весной, еще до начала вегетации.

В первый год после посадки побеги можно укоротить примерно до 20 сантиметров.

В дальнейшем в течение сезона допускается легкая формирующая обрезка, если крона слишком разрастается.

Регулярная обрезка стимулирует образование молодых побегов, на которых появляются листья наиболее яркой окраски.

Для работы лучше использовать острый и чистый секатор, чтобы не повредить ветки и не занести болезни.

Почему подкармливать растение?

Японская ива лучше всего развивается во влажной почве, поэтому во время длительного отсутствия дождей ее нужно систематически поливать. Полезно также замульчировать землю вокруг ствола корой или компостом.

Мульча уменьшает испарение влаги и сдерживает рост сорняков.

Регулярная подкормка компостом или удобрениями для декоративных растений способствует здоровому росту и насыщенной окраске листьев.

Молодые растения перед зимой желательно защищать, укрывая место прививки. Взрослые экземпляры обычно хорошо переносят морозы без дополнительного укрытия.

Когда сажать японскую иву?

Высаживать японскую иву можно с весны до осени, если почва не промерзла. Лучшим временем считают весну или раннюю осень, когда растение успевает хорошо укорениться до наступления сильных морозов или жары.

Hakuro Nishiki также прекрасно растет в больших контейнерах на террасе или балконе при условии регулярного полива.

Поэтому выращивать ее могут даже те, у кого нет собственного сада. В то же время следует помнить, что в горшках почва высыхает значительно быстрее, чем в открытом грунте, поэтому за ее влажностью нужно следить чаще.