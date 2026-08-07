Хоча вирощувати японську вербу нескладно, саме правильний догляд значною мірою визначає її декоративність. Варто знати, коли обрізати кущ, де його посадити та як забезпечити здоровий ріст, пише Gazeta.pl.

Де вирощувати японську вербу?

Хоча вирощувати японську вербу нескладно, саме правильний догляд значною мірою визначає її декоративність. Варто знати, коли обрізати кущ, де його посадити та як забезпечити здоровий ріст.

Найпоширеніший сорт, який вирощують, – Hakuro Nishiki. У природі він формує розлогий кущ, але в садах найчастіше можна побачити штамбові рослини, схожі на невеликі деревця.

Головна окраса цього сорту – молоде листя, яке навесні має біло-рожеве забарвлення, а згодом зеленіє.

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Найкраще японська верба росте на сонячному місці в родючому, багатому на гумус ґрунті, який добре утримує вологу, але без застою води.

Якщо світла недостатньо, листя втрачає яскраві кольори, а ріст рослини сповільнюється.

У посушливі періоди її потрібно регулярно поливати, адже вона погано переносить пересихання ґрунту.

Найкраще вербу висаджувати навесні або восени / Фото з відкритих джерел

Коли обрізати японську вербу?

Найсильніше обрізування проводять наприкінці зими або дуже рано навесні, ще до початку вегетації.

У перший рік після посадки пагони можна вкоротити приблизно до 20 сантиметрів.

Надалі протягом сезону допускається легке формувальне обрізування, якщо крона надто розростається.

Регулярна обрізка стимулює утворення молодих пагонів, на яких з'являється найяскравіше забарвлене листя.

Для роботи краще використовувати гострий і чистий секатор, щоб не пошкодити гілки та не занести хвороби.

Чим підживлювати рослину?

Японська верба найкраще розвивається у вологому ґрунті, тому під час тривалої відсутності дощів її потрібно систематично поливати. Корисно також замульчувати землю навколо стовбура корою або компостом.

Мульча зменшує випаровування вологи та стримує ріст бур'янів.

Регулярне підживлення компостом або добривами для декоративних рослин сприяє здоровому росту та насиченому забарвленню листя.

Молоді рослини перед зимою бажано захищати, вкриваючи місце щеплення. Дорослі екземпляри зазвичай добре переносять морози без додаткового укриття.

Коли садити японську вербу?

Висаджувати японську вербу можна з весни до осені, якщо ґрунт не промерзлий. Найкращим часом вважають весну або ранню осінь, коли рослина встигає добре вкоренитися до настання сильних морозів або спеки.

Hakuro Nishiki також чудово росте у великих контейнерах на терасі чи балконі за умови регулярного поливу.

Тому вирощувати її можуть навіть ті, хто не має власного саду. Водночас слід пам'ятати, що в горщиках ґрунт висихає значно швидше, ніж у відкритому ґрунті, тому за його вологістю потрібно стежити частіше.