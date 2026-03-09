Даже не надо тратить деньги: эксперты сказали, какую стиральную машину лучше не покупать

Новые стиральные машины, к сожалению, не всегда оправдывают ожидания потребителей. Часто бытовая техника ломается быстрее, чем старые модели, а одной из причин этого может быть дизайн, рассчитанный на работу лишь в течение гарантийного срока.

Об этом пишет Slashgear. К счастью, есть целый антирейтинг стиральных машинок, на которые лучше не тратить ваши деньги.

Какие стиральные машинки работают хуже всего?

Организация Consumer Reports в исследовании 25 худших товаров 2025 года обнаружила, что некоторые стиральные машины прекрасно справляются с очисткой одежды и предлагают множество полезных режимов. В то же время другие модели оказались значительно хуже: они не обеспечивают даже базовое качество стирки.

Худшей из всех стала модель Midea MLTW41A1BWW. Она получила очень низкие оценки за эффективность стирки и работает достаточно шумно. Стиральная машина с вертикальной загрузкой имеет ряд предустановленных режимов, но их наличие не исправляет низкого качества стирки.

Справка. Компанию Midea основали в 1968 году, первую линейку бытовых приборов она выпустила в 1980-м. Сегодня большинство центров разработки расположены в Китае, а офисы компании работают в Германии, Италии, Японии и США. Кроме стиральных машин, Midea производит системы отопления, вентиляции и кондиционирования, аккумуляторы для солнечных панелей, холодильники и пылесосы.

Зато Midea превзошли такие производители как:

GE,

LG,

Speed Queen,

Bosch,

Miele.



Какую стиральную машину лучше не покупать / Фото Unsplash

Какие признаки указывают, что стиралка отжила свой срок?

Каждая техника имеет свой срок службы, и часто сигнализирует хозяину, что скоро может произойти поломка. Если обращать внимание на эти признаки, можно вовремя принять меры и избежать серьезных проблем. Среди основных сигналов, указывающих на предстоящую поломку стиральной машины, выделяют:

Громкие и необычные звуки во время стирки

Если машина начала издавать скрежет, стук или вибрацию, которые ранее не были характерны для нее, это может свидетельствовать о проблемах с подшипниками, ремнем или барабаном. Игнорирование таких звуков может привести к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Одежда плохо стирается

Когда после стирки одежда остается грязной, с пятнами или неприятным запахом, это может сигнализировать о проблемах с нагревательным элементом, дозировкой моющих средств или помпой, которая не обеспечивает достаточный поток воды.

Барабан плохо вращается

Если во время работы барабан крутится слабо или с перебоями, это может быть связано с поломкой двигателя, ремня или подшипников. Такое состояние негативно влияет на качество стирки и может повлечь дополнительные механические повреждения.

Машинка подтекает

Появление воды под стиральной машиной – серьезный сигнал. Это может свидетельствовать об изношенных уплотнители, трещины в корпусе или проблемы со шлангами. Подтекание не только вредит машине, но и может привести к повреждению пола и затоплению.

Неприятный запах после стирки

Запах плесени или затхлости в стиральной машине часто возникает из-за застоя воды, загрязненных фильтров или недостаточной очистки барабана. Это не только неприятно для одежды, но и может влиять на здоровье домочадцев.

Возросли счета за коммунальные услуги

Резкое увеличение расхода электроэнергии или воды может свидетельствовать о том, что стиральная машина работает неэффективно. Причиной могут быть проблемы с нагревом воды, насосом или сенсорами, из-за чего техника тратит больше ресурсов, чем обычно.