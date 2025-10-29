Как безопасно пользоваться газовыми приборами: простые правила, спасающие жизнь

Газовые плиты, колонки или котлы есть в большинстве украинских домов. Они делают нашу жизнь комфортной – обеспечивают тепло, горячую воду, возможность приготовить любимое блюдо. Но в то же время газ – это опасная энергия, которая требует внимательности и ответственности.

24 Канал со ссылкой на ГСЧС расскажет об основных правилах безопасности, которые помогут пользоваться газовыми приборами без риска для здоровья и жизни.

Всегда проверяй вентиляцию

Газ требует свободного доступа воздуха. Если помещение, где работает плита или колонка, плохо проветривается, может накапливаться угарный газ – бесцветное, но смертельно опасное вещество.

Открывай форточку или окно во время работы газового прибора. Не закрывай вентиляционные решетки и каналы. Периодически проверяй тягу – поднеси полоску бумаги к вентиляционному отверстию: если ее "тянет" – все хорошо.

Перед тем как пользоваться плитой, котлом или колонкой, осмотри, нет ли повреждений. Если вы чувствуете запах газа – немедленно закройте вентиль и проветрите помещение.



Другие важные нюансы

Заботьтесь о чистоте приборов. Жир, копоть, пыль и остатки пищи могут засорить горелки, ухудшить горение или даже привести к возгоранию. Периодически проверяй шланги и соединения – они должны быть эластичными, без трещин. Вызывайте специалистов. Любая установка, ремонт или замена газового оборудования должны выполняться только специалистами с допуском.

Kyiv City State Administration рекомендует: в случае утечки газа немедленно закройте кран подачи газа. Откройте окна и двери для проветривания. Не пользуйтесь телефоном, огнем, электроприборами. Выйдите из помещения и позвоните "104" из безопасного места.

