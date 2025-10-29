Укр Рус
Як безпечно користуватись газовими приладами: прості правила, що рятують життя
29 жовтня, 15:52
2

Як безпечно користуватись газовими приладами: прості правила, що рятують життя

Альона Гогунська

Газові плити, колонки чи котли є в більшості українських осель. Вони роблять наше життя комфортним – забезпечують тепло, гарячу воду, можливість приготувати улюблену страву. Але водночас газ – це небезпечна енергія, яка потребує уважності й відповідальності.

24 Канал з посиланням на ДСНС розкаже про основні правила безпеки, які допоможуть користуватися газовими приладами без ризику для здоров'я і життя.

Завжди перевіряй вентиляцію 

Газ потребує вільного доступу повітря. Якщо приміщення, де працює плита чи колонка, погано провітрюється, може накопичуватись чадний газ – безбарвна, але смертельно небезпечна речовина. 

  1. Відкривай кватирку або вікно під час роботи газового приладу.
  2. Не закривай вентиляційні решітки та канали.
  3. Періодично перевіряй тягу – піднеси смужку паперу до вентиляційного отвору: якщо її "тягне" – усе добре. 

Перед тим як користуватись плитою, котлом чи колонкою, оглянь, чи немає пошкоджень. Якщо ви відчуваєте запах газу – негайно закрийте вентиль і провітріть приміщення.


Як безпечно користуватись газовими приладами / Фото Unsplash

Інші важливі нюанси

  1. Дбайте про чистоту приладів. Жир, кіптява, пил і залишки їжі можуть засмітити пальники, погіршити горіння або навіть призвести до займання.
  2. Періодично перевіряй шланги та з'єднання – вони мають бути еластичними, без тріщин.
  3. Викликайте спеціалістів. Будь-яке встановлення, ремонт або заміна газового обладнання мають виконуватись лише фахівцями з допуском. 

Kyiv City State Administration рекомендує: у разі витоку газу негайно закрийте кран подачі газу. Відкрийте вікна й двері для провітрювання. Не користуйтеся телефоном, вогнем, електроприладами. Вийдіть з приміщення й зателефонуйте "104" з безпечного місця. 

Що відомо про витік газу у Хмельницькому? 

  • 28 жовтня у Хмельницькому в багатоповерхівці стався вибух через витік газу, внаслідок чого загинули двоє людей – чоловік і жінка.

  • Внаслідок вибуху постраждали ще 5 людей, а рятувальники продовжують розбір завалів на місці інциденту.