Як безпечно користуватись газовими приладами: прості правила, що рятують життя

Газові плити, колонки чи котли є в більшості українських осель. Вони роблять наше життя комфортним – забезпечують тепло, гарячу воду, можливість приготувати улюблену страву. Але водночас газ – це небезпечна енергія, яка потребує уважності й відповідальності.

24 Канал з посиланням на ДСНС розкаже про основні правила безпеки, які допоможуть користуватися газовими приладами без ризику для здоров'я і життя.

Завжди перевіряй вентиляцію

Газ потребує вільного доступу повітря. Якщо приміщення, де працює плита чи колонка, погано провітрюється, може накопичуватись чадний газ – безбарвна, але смертельно небезпечна речовина.

Відкривай кватирку або вікно під час роботи газового приладу. Не закривай вентиляційні решітки та канали. Періодично перевіряй тягу – піднеси смужку паперу до вентиляційного отвору: якщо її "тягне" – усе добре.

Перед тим як користуватись плитою, котлом чи колонкою, оглянь, чи немає пошкоджень. Якщо ви відчуваєте запах газу – негайно закрийте вентиль і провітріть приміщення.



Інші важливі нюанси

Дбайте про чистоту приладів. Жир, кіптява, пил і залишки їжі можуть засмітити пальники, погіршити горіння або навіть призвести до займання. Періодично перевіряй шланги та з'єднання – вони мають бути еластичними, без тріщин. Викликайте спеціалістів. Будь-яке встановлення, ремонт або заміна газового обладнання мають виконуватись лише фахівцями з допуском.

Kyiv City State Administration рекомендує: у разі витоку газу негайно закрийте кран подачі газу. Відкрийте вікна й двері для провітрювання. Не користуйтеся телефоном, вогнем, електроприладами. Вийдіть з приміщення й зателефонуйте "104" з безпечного місця.

