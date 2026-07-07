Даже без трения: как удалить мох с плитки возле дома

Мох на брусчатке не только портит внешний вид двора, но и может представлять опасность. После дождя он делает плитку скользкой, а постоянная влага постепенно разрушает покрытие. Избавиться от нежелательной растительности можно без дорогих средств – достаточно воспользоваться простыми домашними методами.

Как бороться с мхом на плитке – рассказало издание Deccoria.pl.

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Почему мох появляется на брусчатке?

Мох лучше всего растет во влажных и затененных местах. Он легко прорастает в швах между плитками, быстро распространяется и хорошо переносит морозы. Если не удалять его вовремя, растение накапливает влагу, что может привести к появлению микротрещин и постепенному разрушению брусчатки.



Как бороться с мхом на плитке / Фото Unsplash

Когда и чем лучше всего чистить плитку?

Специалисты советуют проводить очистку в сухой и солнечный день – так домашние средства действуют наиболее эффективно.

Пищевая сода

Щелочная среда пагубно влияет на мох. Достаточно посыпать содой проблемные места, оставить на один–два дня, а после того, как растение потемнеет, смыть его щеткой или водой.

Уксус

Один из самых популярных домашних способов. Уксус смешивают с водой в соотношении 1:1, распыляют на мох и оставляют примерно на 20 минут. Процедуру можно повторять несколько дней подряд, пока мох не начнет легко отрываться.

Перекись водорода

Раствор из равных частей перекиси и воды наносят в щели между плиткой. Через полчаса остатки мха легко удаляются.

Соль

Соль высушивает мох и постепенно уничтожает его. Ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде раствора – 4–5 столовых ложек на литр горячей воды. При этом нужно следить, чтобы средство не попало на декоративные растения рядом.

Если мха очень много, эффективным решением станет мойка высокого давления. Мощная струя воды поможет быстро очистить не только швы между плитками, но и саму брусчатку от грязи и налета. Регулярная очистка покрытия, хороший водоотвод и достаточное количество солнечного света помогут значительно снизить риск повторного появления мха и сохранить брусчатку в хорошем состоянии на долгие годы.