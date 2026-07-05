Как пишет Gardens Illustrated, некоторые дикорастущие растения не только не вредят саду, но и приносят пользу, привлекая опылителей, способствуя биоразнообразию и даже служа пищей.
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Почему отношение к сорнякам меняется?
Современный подход к садоводству все больше ориентируется на природные экосистемы. На престижной выставке цветов Chelsea Flower Show в Великобритании все чаще можно увидеть сады, где обычные сорняки оставляют как важную часть ландшафта.
Британские эксперты отмечают, что многие из этих растений являются ценным источником нектара для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых-опылителей. А они, в свою очередь, привлекают птиц и других представителей дикой природы.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Какие сорняки могут быть полезны?
Среди растений, которые не стоит спешить уничтожать, специалисты выделяют:
- Одуванчик – одно из самых ранних весенних растений, которое обеспечивает пчел нектаром после зимы. Молодые листья используют в салатах, а из корня изготавливают напитки и сиропы.
- Знит узколистный (иван-чай) – украшает участок яркими розовыми цветами и привлекает большое количество опылителей.
- Лютик – его цветы являются источником пыльцы для насекомых, хотя высаживать его вблизи пастбищ не рекомендуется из-за токсичности для скота.
Лютик прекрасно дополнит ваш сад / Фото Unsplash
Нужно ли оставлять все сорняки?
Эксперты отмечают, что бесконтрольное разрастание сорняков также нежелательно. Некоторые виды быстро распространяются семенами и могут вытеснять культурные растения.
Поэтому оптимальным вариантом считается компромисс: оставить часть полезных дикорастущих растений в отдаленном уголке сада или возле живой изгороди, а на грядках регулярно контролировать их количество. Если растения начинают активно разсеваться, рекомендуется удалять отцветшие соцветия до образования семян.