Эксперты Southern Living отмечают, что при правильном применении такие подкормки могут стимулировать рост растений и поддерживать их урожайность.

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Чем подкормить огурцы?

Одним из самых питательных органических удобрений считается птичий помет. Он содержит высокую концентрацию азота, фосфора, калия и микроэлементов, необходимых для роста овощных культур. Однако использовать его нужно осторожно.

Свежий помет имеет слишком высокую концентрацию питательных веществ и может повредить корневую систему растений. Для приготовления настоя рекомендуют:

взять 2 килограмма свежего птичьего помета;

залить 10 литрами воды;

накрыть емкость и оставить настаиваться на 5–7 дней.

Перед использованием концентрат необходимо разбавить водой в соотношении 1:10. Поливать следует только на влажную почву – после дождя или обычного полива – и только между рядами, избегая попадания раствора непосредственно под корень.

Чем подкормить огурцы в июле / Фото Unsplash

Что еще хорошо подходит для огурцов?

Еще одним популярным органическим удобрением является настой из сорняков. Для него используют крапиву, одуванчик, хвощ, полынь и другие растения. Бочку или другую емкость заполняют зеленью примерно на три четверти, заливают водой и оставляют бродить на солнечном месте, периодически перемешивая.

Через 7–10 дней настой готов к использованию. Перед поливом его также нужно разбавить – примерно 1 литр настоя на 10 литров воды. Под каждое растение обычно вносят 1–2 литра раствора. Такая подкормка подходит не только для огурцов, но и для томатов, перца и капусты.

Важно! Для бобовых и луковичных культур его применять не рекомендуется.

Почему органические удобрения следует использовать с осторожностью?

Эксперты отмечают, что органические удобрения могут быть очень эффективными, однако чрезмерное внесение азота может привести к активному росту листьев в ущерб формированию плодов. Кроме того, неперепревший или свежий навоз и птичий помет могут содержать патогенные микроорганизмы. Именно поэтому их рекомендуют использовать только после надлежащего компостирования или в виде правильно приготовленных настоев и строго соблюдать рекомендуемые пропорции.