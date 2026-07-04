Как пишет Petitchef.ro, на самом деле такой слой является естественной защитой плода и свидетельствует о его свежести.

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Что такое белый налет на сливах?

Белый налет называется пруином. Это тонкий естественный восковой слой, который образуется на поверхности плодов во время созревания. Пруин не является грибком, плесенью или остатками пестицидов. Наоборот, его наличие свидетельствует о том, что кожица сливы сохранила естественную защиту.

Для чего нужен пруин?

Восковой слой выполняет сразу несколько важных функций:

уменьшает потерю влаги;

защищает плоды от мелких механических повреждений;

частично препятствует проникновению влаги;

помогает защитить кожицу от чрезмерного солнечного излучения;

способствует более длительному хранению плодов.

Именно благодаря этому естественному покрытию сливы дольше остаются свежими и сочными.



Почему на сливах образуется белый налет / Фото Unsplash

Почему на одних сливах налет есть, а на других – нет?

Лучше всего пруин заметен на темно-синих или фиолетовых сортах слив из-за контраста с цветом кожицы. Подобный восковой слой также можно увидеть на винограде, чернике и некоторых других ягодах. Однако пруин очень легко стирается.

Достаточно легкого прикосновения или трения плодов друг о друга во время транспортировки, чтобы часть защитного слоя исчезла. Именно поэтому даже одинаково свежие сливы могут выглядеть по-разному: одни – матовые, другие – более блестящие. На количество налета также влияют сорт, условия перевозки, способ хранения и то, мыли ли плоды перед продажей.

Нужно ли мыть сливы?

Несмотря на то, что пруин является естественным и безопасным, сливы все равно необходимо мыть перед употреблением. Во время сбора урожая, транспортировки и продажи на кожице скапливаются пыль, частицы почвы и различные микроорганизмы. Специалисты рекомендуют промывать плоды под прохладной проточной водой непосредственно перед тем, как их съесть.