Як пише Petitchef.ro, насправді ж такий шар є природним захистом плоду і свідчить про його свіжість.

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Що таке білий наліт на сливах?

Білий наліт має назву пруїн. Це тонкий природний восковий шар, який утворюється на поверхні плодів під час дозрівання. Пруїн не є грибком, пліснявою чи залишками пестицидів. Навпаки, його наявність свідчить про те, що шкірка сливи зберегла природний захист.

Для чого потрібен пруїн?

Восковий шар виконує одразу кілька важливих функцій:

зменшує втрату вологи;

захищає плоди від дрібних механічних пошкоджень;

частково перешкоджає проникненню вологи;

допомагає захистити шкірку від надмірного сонячного випромінювання;

сприяє довшому зберіганню плодів.

Саме завдяки цьому природному покриттю сливи довше залишаються свіжими та соковитими.



Чому утворюється білий наліт на сливі / Фото Unsplash

Чому на одних сливах наліт є, а на інших – ні?

Найкраще пруїн помітний на темно-синіх або фіолетових сортах слив через контраст із кольором шкірки. Подібний восковий шар також можна побачити на винограді, чорниці та деяких інших ягодах. Однак пруїн дуже легко стирається.

Достатньо легкого дотику або тертя плодів один об одного під час транспортування, щоб частина захисного шару зникла. Саме тому навіть однаково свіжі сливи можуть виглядати по-різному: одні – матові, інші – більш блискучі. На кількість нальоту також впливають сорт, умови перевезення, спосіб зберігання та те, чи мили плоди перед продажем.

Чи потрібно мити сливи?

Попри те, що пруїн є природним і безпечним, сливи все одно необхідно мити перед вживанням. Під час збору врожаю, транспортування та продажу на шкірці накопичуються пил, частинки ґрунту та різні мікроорганізми. Фахівці рекомендують промивати плоди під прохолодною проточною водою безпосередньо перед тим, як їх їсти.