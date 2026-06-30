The Spruce називає 7 овочів, які допоможуть зменшити витрати на покупки та отримати власний урожай.

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Які овочі вигідніше вирощувати самостійно, ніж купувати?

Артишоки

Артишоки вважаються одними з найдорожчих овочів у магазинах. Це пов'язано з тим, що їх збирають вручну, вони вирощуються лише в окремих регіонах, а їстівна частина становить лише невелику частину рослини.

Насіння висівають у приміщенні за 8 – 10 тижнів до останніх весняних заморозків. Рослини найкраще ростуть у родючому, багатому на компост, рівномірно вологому ґрунті на сонячному місці.

У холодніших регіонах артишоки вирощують як однорічну культуру, а в теплому кліматі вони можуть плодоносити понад 10 років, якщо кожні кілька років ділити кущ.

Артишок багатий на вітаміни і клітковину / Фото Pinterest

Спаржа

Спаржа – багаторічна невибаглива культура, яка після укорінення здатна давати врожай до 30 років. Для цього їй потрібне сонячне місце, родючий, добре дренований і постійно зволожений ґрунт. Хоча спаржу легко виростити з насіння, вона розвивається повільно. Тому багато городників висаджують навесні однорічні кореневища. У перші роки рослини не варто активно зрізати, щоб вони добре зміцнили кореневу систему.

Спаржа може давати врожай багато років / Фото Pinterest

Помідори чері

Останніми роками помідори чері значно подорожчали через поєднання високих мит, транспортних витрат і несприятливої погоди.

Помідори чері простіші у вирощуванні, ніж великоплідні сорти, тому чудово підходять новачкам. Їх можна вирощувати як на грядках, так і в контейнерах. Для гарного врожаю потрібні сонячне місце, родючий ґрунт і регулярний полив.

Помідори чері простіше вирощувати, ніж великі / Фото Pinterest

Французький естрагон

Французький естрагон не утворює життєздатного насіння, тому його розмножують лише вегетативно. Саме тому ця ароматна пряність коштує досить дорого.

Естрагон найкраще росте на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом. Регулярне зрізання верхівок і видалення квіткових бутонів стимулює кущіння та забезпечує стабільний урожай листя протягом усього літа.

Вважається "королем трав" на французькій кухні / Фото Pinterest

Бамія їстівна

Свіжа бамія теж коштує дорого. Висока ціна пояснюється тим, що молоді стручки потрібно часто збирати вручну, поки вони не стали жорсткими.

Ця рослина полюбляє сонце, родючий ґрунт і тепло. Молоді стручки слід регулярно збирати, щоб стимулювати утворення нових плодів.

Бамію можна їсти у сирому вигляді / Фото Pinterest

Червоний солодкий перець

Червоні, жовті та помаранчеві солодкі перці дорожчі за зелені, адже їм потрібно більше часу, щоб повністю дозріти.

Насіння висівають у приміщенні за 8 – 10 тижнів до останніх заморозків, а після прогрівання ґрунту пересаджують на сонячне місце. Перцям потрібні родючий ґрунт і регулярний полив. Після того як зелений перець досягне потрібного розміру, доведеться почекати ще 2 – 4 тижні, поки він набуде насиченого червоного кольору та солодкого смаку.

Червоний перець дешевше вирощувати, ніж купувати / Фото Pinterest

Васабі

Справжній васабі отримують із підземного стебла японської напівводної рослини Wasabia japonica. Це один із найдорожчих овочів у світі: свіже кореневище може коштувати понад 220 доларів за кілограм.

Вирощувати васабі з насіння непросто, але за достатнього досвіду це може бути дуже вигідно. Також можна придбати молоді рослини у спеціалізованих розсадниках.

Васабі дуже вибагливий: йому потрібні прохолодна температура (7 – 21 градус), густа тінь і постійно вологий, але добре дренований ґрунт. На формування придатного до збирання кореневища зазвичай потрібно 18 – 24 місяці.

Васабі – найдорожчий у світі овоч / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Ціни на овочі можуть змінюватися залежно від погоди, логістики, вартості праці та попиту. Тому різниця між вартістю вирощування й купівлі також буде змінюватися.

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