Щоб цього уникнути, важливо правильно поливати та підживлювати грядки, розповідає досвідчена садівниця.

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Як часто поливати огірки?

Огірки потребують багато вологи. За звичайної літньої погоди їх достатньо поливати двічі на тиждень, використовуючи приблизно 5 літрів води на квадратний метр.

Коли температура повітря значно підвищується, полив варто збільшити до трьох разів на тиждень.

Під час активного плодоношення рослини бажано поливати через день, витрачаючи до 8 літрів води на квадратний метр.

Якщо стоїть сильна спека, огірки можуть потребувати щоденного поливу, а в окремих випадках – навіть двічі на день.

Для поливу найкраще використовувати теплу воду. Якщо це водопровідна вода, її бажано попередньо відстояти та дати нагрітися на сонці. Також добре підходить дощова або джерельна вода.

У сильну спеку огірки варто поливати чи не щодня / Фото Pinterest

Основні правила поливу

Поливайте рослини лише під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Найкращий час для цього – ранок або вечір, коли сонце вже не таке активне.

Денний полив неефективний, адже більша частина вологи швидко випаровується, а краплі на листі можуть спричинити опіки.

Не варто й заливати грядки. Якщо ґрунт ще вологий після попереднього поливу, краще зачекати, щоб не допустити загнивання коренів.

Добре допомагає зберегти вологу шар мульчі, наприклад із скошеної трави або кропиви.

Чим підживити огірки у спеку

У спекотну погоду огірки особливо потребують кальцію. Його нестача може призвести до пожовтіння листя, гниття плодів і погіршення росту.

На початку розвитку рослин для обприскування по листю часто використовують розчин кальцієвої селітри – 10 грамів на 10 літрів води. Таку обробку можна проводити приблизно раз на 10 днів.

Ще одним джерелом кальцію є деревний попіл. Для цього склянку попелу заливають гарячою водою, додають пів склянки оцту, а після завершення реакції доливають воду до 10 літрів.

Отриманим розчином поливають рослини, використовуючи приблизно літр під кожен кущ.

Також можна застосовувати готові добрива з кальцієм, дотримуючись інструкції виробника.

Правильний полив і своєчасне підживлення допоможуть огіркам легше пережити спеку.

Раніше ми розповідали, коли найкраще поливати рослини у спекотні дні. Експертка із садівництва Сью Померой вважає, що відповідь однозначна.